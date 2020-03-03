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В Стерлитамаке освоили производство съедобных ложек

Добавлено: 03.03.20
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Рубрика: Экономика
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке освоили производство съедобных ложек

Башкирским заключенным предложили заменить металлические ложки на съедобные. С такой инициативой выступила стерлитамакская компания «Первые съедобные ложки». Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на главу компании Вадима Фаттахова.

Алюминиевые ложки в тюрьмах будут заменены на те, которые после обеда можно будет также употребить в пищу. Съедобные ложки сделаны по специальной рецептуре, которая позволяет есть и горячие, и холодные блюда, прежде чем столовый прибор начнёт размокать. В составе также присутствует норма тех полезных веществ, которые должны быть в рационе заключенных.

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Конечно, на пробу была отправлена первая партия съедобных ложек, чтобы оценить все возможности использования и недочёты. Помимо того, что такие столовые приборы удобны в использовании, глава компании «Первые съедобные ложки» напомнил, что не редки случаи нападения заключенных с обычными ложками. В прошлом году зарегистрировано несколько нападений с ложками в соседних регионах.

Источник: bash.news
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