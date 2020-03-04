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«Башсельхозтехнику» признали банкротом

Добавлено: 04.03.20
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Рубрика: Экономика
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«Башсельхозтехнику» признали банкротом

Межрайонная ИФНС №30 направила в арбитражный суд Башкирии заявление о признании банкротом крупного поставщика сельхозтехники — унитарного сельхозпредприятия «Башсельхозтехника». Задолженность предприятия перед бюджетом налоговики оценивают в 15,8 млн руб.

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Заявление зарегистрировано в картотеке арбитражных дел 3 марта и к рассмотрению пока не принято.

16 января «Башсельхозтехника» публиковала уведомление о признаках несостоятельности. Сумму требований кредиторов по состоянию на 24 декабря 2019 года предприятие оценивало тогда в 1,44 млрд руб. 20 января ГУСП было включено в программу приватизации. Его планируют преобразовать в ООО.

Источник: www.kommersant.ru
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