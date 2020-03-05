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Издательство «Китап» разместится на площадке ГУП «Издательство «Башкортостан»

Добавлено: 05.03.20
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Рубрика: Экономика
Теги: Уфа
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Издательство «Китап» разместится на площадке ГУП «Издательство «Башкортостан»

ГУП «Башкирское издательство «Китап» будет размещено на площадке ГУП «Издательство «Башкортостан», сообщила на коллегии Минземимущества РБ и.о. министра Наталья Полянская, подытоживая работу ведомства по сохранению стратегически важных госпредприятий. В 2019 году по распоряжению главы Башкирии Радия Хабирова было прекращено банкротство издательства «Башкортостан» (располагается за Домом печати).

В рамках урегулирования ситуации в залог основному кредитору — госкомпании «Региональный фонд» (сумма долга более 356 млн руб.), передано помещение бывшего Уфимского полиграфкомбината (пр. Октября, 2). Здание принадлежит издательствам «Башкортостан» и «Китап». Актив оценен на сумму порядка 500 млн рублей.

Издательство «Башкортостан» выведено из процедуры банкротства

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«Имущественный комплекс издательства «Башкортостан» располагает значительным потенциалом и обеспечен достаточными производственными мощностями, административными площадями, которые используются не в полном объеме. Разработаны мероприятия по эффективному использованию госимущества, предусматривающие реформирование государственного сектора экономики в издательско-полиграфической отрасли», — резюмировала и.о. министра, отметив, что оптимизировать процесс позволил «сам цикл производства печатной продукции, его замкнутость. Объединение позволило сосредоточить производство в одном месте, нарастить его мощность, уменьшить затраты и увеличить разнообразие продукции».
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Источник: www.bashinform.ru
Фото: 2ГИС
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