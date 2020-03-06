Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии планируют продать или закрыть Мелеузовский сахарный завод

В Башкирии планируют продать или закрыть Мелеузовский сахарный завод

Добавлено: 06.03.20
Просмотров: 11
Рубрика: Экономика
Теги: Мелеузовский район
Комментарии (0)
В Башкирии планируют продать или закрыть Мелеузовский сахарный завод

Группа «Продимекс», заморозившая в январе производство на Мелеузовском сахарном заводе (МСЗ) в Башкирии, может рассмотреть вариант его продажи за 300 млн руб., сообщил журналистам министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов.

Однако, по его словам, наиболее возможен вариант закрытия предприятия, так как «процесс переговоров с владельцем завода идет тяжело», а аграриям — поставщикам свеклы для этого предприятия — надо до 20 марта принять решение об объемах посевов и, если потребуется, переориентироваться на поставку продукции другим покупателям, в том числе Чишминскому или Раевскому сахарным заводам. Если завод продолжит работу, ему потребуется 300 тыс. т сахарной свеклы, в посев которой требуется вложить около 530 млн руб., отметил министр.

Для Мелеузовского сахарного завода планируют найти инвестора

Читайте также:

Для Мелеузовского сахарного завода планируют найти инвестора
«Наша задача – создать комфортные условия для работы бизнеса. Не наша задача спасать неэффективный бизнес. Если новый инвестор хочет купить завод, мы готовы создать условия. Если мы видим, что предприятие заваливается набок и у нет будущего, мы переориентируемся»,— отметил господин Фазрахманов.
На МСЗ работали 400 человек. Министерство предусмотрело их трудоустройство на птицеводческом комплексе «Урал» (БПК имени Гафури), где зарплата даже выше.

Параллельно встает вопрос о модернизации двух других сахарных заводов в Башкирии — Чишминского и Раевского, переработку которых надо увеличить до 6 тыс. т в сутки, отметил глава ведомства.
«Продимекс» в январе сообщил, что временно, «до экономически более благоприятных времен», замораживает работу Мелеузовского сахарного завода из-за двукратного снижения цен на белый сахар в течение года.

Мелеузовский сахарный завод образован в 1960 году. Специализируется на производстве сахара из сахарной свеклы и тростникового сахара-сырца. Мощность переработки — до 3,5 тыс. т сахарной свеклы в сутки. Сырьевая база предприятия включает более 50 хозяйств в девяти районах Башкирии. Выручка АО в 2018 году составила 868,9 млн руб., чистый убыток — 142,2 млн руб.

Источник: www.kommersant.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Для Мелеузовского сахарного завода планируют найти инвестора
Экономика
Для Мелеузовского сахарного завода планируют найти инвестора
«Миякимолзавод» выведет из кризиса местный фермер
Экономика
«Миякимолзавод» выведет из кризиса местный фермер
Радий Хабиров поручил решить проблему с Мелеузовским сахарным заводом
Политика
Радий Хабиров поручил решить проблему с Мелеузовским сахарным заводом
В Башкирии временно закроют АО "Мелеузовский сахарный завод"
Экономика
В Башкирии временно закроют АО "Мелеузовский сахарный завод"
Радий Хабиров в Чишминском районе посетил молочный завод
Политика
Радий Хабиров в Чишминском районе посетил молочный завод
В Чишминском районе заработал новый молочный завод
Экономика
В Чишминском районе заработал новый молочный завод
В Стерлитамаке готовы организовать сборку троллейбусов
Экономика
В Стерлитамаке готовы организовать сборку троллейбусов
Чишминский сахарный завод запустил модернизированное оборудование
Экономика
Чишминский сахарный завод запустил модернизированное оборудование
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: