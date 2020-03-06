В Башкирии планируют продать или закрыть Мелеузовский сахарный завод

Группа «Продимекс», заморозившая в январе производство на Мелеузовском сахарном заводе (МСЗ) в Башкирии, может рассмотреть вариант его продажи за 300 млн руб., сообщил журналистам министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов.







Однако, по его словам, наиболее возможен вариант закрытия предприятия, так как «процесс переговоров с владельцем завода идет тяжело», а аграриям — поставщикам свеклы для этого предприятия — надо до 20 марта принять решение об объемах посевов и, если потребуется, переориентироваться на поставку продукции другим покупателям, в том числе Чишминскому или Раевскому сахарным заводам. Если завод продолжит работу, ему потребуется 300 тыс. т сахарной свеклы, в посев которой требуется вложить около 530 млн руб., отметил министр.

«Наша задача – создать комфортные условия для работы бизнеса. Не наша задача спасать неэффективный бизнес. Если новый инвестор хочет купить завод, мы готовы создать условия. Если мы видим, что предприятие заваливается набок и у нет будущего, мы переориентируемся»,— отметил господин Фазрахманов.

«Продимекс» в январе сообщил, что временно, «до экономически более благоприятных времен», замораживает работу Мелеузовского сахарного завода из-за двукратного снижения цен на белый сахар в течение года.









На МСЗ работали 400 человек. Министерство предусмотрело их трудоустройство на птицеводческом комплексе «Урал» (БПК имени Гафури), где зарплата даже выше.Параллельно встает вопрос о модернизации двух других сахарных заводов в Башкирии — Чишминского и Раевского, переработку которых надо увеличить до 6 тыс. т в сутки, отметил глава ведомства.

Мелеузовский сахарный завод образован в 1960 году. Специализируется на производстве сахара из сахарной свеклы и тростникового сахара-сырца. Мощность переработки — до 3,5 тыс. т сахарной свеклы в сутки. Сырьевая база предприятия включает более 50 хозяйств в девяти районах Башкирии. Выручка АО в 2018 году составила 868,9 млн руб., чистый убыток — 142,2 млн руб.