В Стерлитамаке ускорят ямочный ремонт на Бельском мосту

6 марта глава администрации Стерлитамака Владимир Куликов провёл выездное совещание на Бельском мосту, сообщает отдел по связям со СМИ городской администрации.







Из-за резких перепадов температуры в течение зимы асфальтовое покрытие нуждается в скорейшем ремонте. Ямочный ремонт был начат в феврале, однако темпы этого ремонта оставляют желать лучшего, отметил глава администрации.

- РСУ ДОР необходимо ускориться! Мост в ужасном состоянии. Все ямы предстоит заделать как можно быстрее. Кроме этого, с сегодняшнего дня на Бельском мосту вводится реверсивное движение для автотранспорта. Это сделано для обеспечения безопасности движения, - подчеркнул Владимир Куликов.

Фото: ufa.aif.ru

Реконструкция Бельского моста является одной из первоочередных задач муниципалитета. Она пройдёт в два этапа. На первом этапе будет построен новый мост параллельно существующему; второй этап - капитальный ремонт действующего моста. Сейчас разрабатывается проект на строительство нового моста. Планируется, что к строительству приступят в конце текущего – начале следующего года.