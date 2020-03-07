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В Стерлитамаке ускорят ямочный ремонт на Бельском мосту

Добавлено: 07.03.20
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Рубрика: Экономика
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке ускорят ямочный ремонт на Бельском мосту

6 марта глава администрации Стерлитамака Владимир Куликов провёл выездное совещание на Бельском мосту, сообщает отдел по связям со СМИ городской администрации.

Из-за резких перепадов температуры в течение зимы асфальтовое покрытие нуждается в скорейшем ремонте. Ямочный ремонт был начат в феврале, однако темпы этого ремонта оставляют желать лучшего, отметил глава администрации.

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- РСУ ДОР необходимо ускориться! Мост в ужасном состоянии. Все ямы предстоит заделать как можно быстрее. Кроме этого, с сегодняшнего дня на Бельском мосту вводится реверсивное движение для автотранспорта. Это сделано для обеспечения безопасности движения, - подчеркнул Владимир Куликов.
Реконструкция Бельского моста является одной из первоочередных задач муниципалитета. Она пройдёт в два этапа. На первом этапе будет построен новый мост параллельно существующему; второй этап - капитальный ремонт действующего моста. Сейчас разрабатывается проект на строительство нового моста. Планируется, что к строительству приступят в конце текущего – начале следующего года.

Источник: www.sterlitamakadm.ru
Фото: ufa.aif.ru
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