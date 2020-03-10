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Хабиров рассказал, кто из жителей сможет получить льготную ипотеку со ставкой 0,1 процента

Добавлено: 10.03.20
Просмотров: 95
Рубрика: Экономика
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Хабиров рассказал, кто из жителей сможет получить льготную ипотеку со ставкой 0,1 процента

«Начинаем субсидировать ставку по ипотеке для тех, кто приобретает жилье в сельской местности. Правила предусматривают возможность покупки дома на селе по минимальной ставке до 3 процентов, и расплачиваться за него можно будет постепенно в течение 25 лет», – заявил он.

По словам Радия Хабирова, получить такую ипотеку могут абсолютно все жители региона. При взносе в 10 процентов сумма кредита составит до 3 млн рублей.

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«Фактически это длительная рассрочка. Мы знаем, что во многих странах есть такая возможность, когда люди десятилетиями по минимальной ставке расплачиваются с банками за то жилье, в котором уже живут. Теперь эта возможность доступна и жителям Башкортостана», – сказал Хабиров.
Он также пояснил, что заявки пока принимает «Россельхозбанк», далее список банков будет расширен.
«На суперльготную ипотеку по минимальной ставке 0,1 процента смогут рассчитывать фермеры и те, кто работает или планирует работать на сельхозпредприятиях», – подчеркнул Хабиров.
льготная ипотека входит в программу «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы».  Ключевую ставку, по его словам, закрывает федеральный бюджет. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: Радия Хабирова на странице Вконтакте
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