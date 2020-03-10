Главы районов пообещали Хабирову серьезно относиться к контейнерным площадкам

Сегодня, 10 марта, на оперативном совещании в правительстве Глава Башкирии сообщил о том, что нашел общий язык с главами муниципалитетов по ситуации с контейнерными площадками.







Ранее Радий Хабиров раскритиковал работу чиновников, назвав оформление «убожеством». Следом в районы прибыла проверка контрольным управлением. Руководитель региона не исключал вероятности обращения в правоохранительные органы. Однако накануне состоялась встреча, после которой ситуацию удалось уладить.

— Мы с главами обсудили на совещании в Нефтекамске ситуацию с контейнерами. Она была, скажем так, непростая. Главы мне пообещали, что будут к этому относиться серьезно. Поэтому деньги мы выделили, заложили. Надеюсь, что вторая волна контейнерных площадок, которые мы сейчас будем устанавливать, она будет качественнее. Надо сразу делать качественно, — отметил Глава Башкирии.

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