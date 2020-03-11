В Башкирии поступило 15 заявок на получение сельской ипотеки

Сельскую ипотеку до 3% годовых начали выдавать в Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе Башкирского филиала Россельхозбанка.







«15 заявок Минсельхоз России одобрил нам сегодня, сотрудники банка начали обзванивать заявителей, приглашать их за ипотечными кредитами, - сообщила пресс-секретарь Башкирского филиала РСХБ Юлия Останина. – В основном, это жители Уфы, которые планируют купить на эти средства дом в сельской местности. В одобренном списке Уфимский район, сёла Михайловка, Зубово и др. Суммы кредитов у всех разные – от 1,2 до 3 миллионов рублей».

Напомним, льготную сельскую ипотеку может получить любой житель республики в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 годы. Заявку надо подать в банк, 10% от суммы должен внести сам заявитель.