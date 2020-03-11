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Минсельхоз России создаст единый реестр пчеловодов

Добавлено: 11.03.20
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Рубрика: Экономика
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Минсельхоз России создаст единый реестр пчеловодов

— В ближайшее время будет разработан единый реестр пчеловодов с информацией о руководителях сельхозпредприятий, паспортах пасек, сроках и местах их пребывания, — приводит пресс-служба слова первого заместителя министра сельского хозяйства России Джамбулата Хатуова.

— Это позволит повысить прозрачность рынка. Необходимо продолжить работу по профилактике отравлений медоносных пчел пестицидами, соблюдению культуры опыления растений, развитию промышленного пчеловодства и продвижению производимой продукции в торговые сети.

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Замминистра подчеркивает, что подотрасль служит важным звеном в продовольственной и экологической системе страны. Он поручил руководителям региональных аграрных ведомств продолжить взаимодействие с представителями подотрасли для развития потребительских кооперативов и увеличения производства меда и других продуктов пчеловодства.

В настоящее время среди экспертов бытуют разные оценки количества пчеловодов в стране – от 200 тыс. до 300 тыс. Благодаря программам поддержки пчеловодства за последние 10 лет отмечается поступательный рост производства меда. Пчеловодство сосредоточено в основном в личных подсобных хозяйствах населения – на их долю приходится почти 94 процента пчелосемей. Регионами лидерами по производству меда традиционно являются Башкортостан, Приморский и Алтайский края. В Башкирии в последние два года появляются кооперативы, объединяющие производителей меда. При помощи них в республике растет переработка, упаковка продукта и выход на зарубежные рынки. Такая господдержка способствует активной реализации в стране нацпроектов «Экология» и «Малое и среднее предпринимательство».

Кстати, Башкортостан готовится к конгрессу пчеловодов всего мира «Апимондия-2021». Россия выиграла право на проведение международного форума в Башкортостане на отраслевом мероприятии в 2017 году в Стамбуле. Тема конгресса – «Пчела – экономическое и экологическое благополучие человечества». Главное отраслевое событие пчеловодов «Апимондия» проводится один раз в два года. Уже в текущем году в рамках национального проекта «Поддержка экспорта АПК», утвержденного майским указом Владимира Путина.


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Источник: proural.info
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