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В Стерлитамаке хотят построить изолятор временного содержания за 175 млн рублей

Добавлено: 12.03.20
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Рубрика: Экономика
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В Стерлитамаке хотят построить изолятор временного содержания за 175 млн рублей

Изоляторы временного содержания задержанных служат для людей, которых лишили свободы на 48 часов, чья дальнейшая судьба еще неизвестна. В Стерлитамаке на данный момент имеются следственный изолятор, специальный приемник и федеральное казенное учреждение.

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Решение о строительстве изолятора на 107 мест на улице Геологической было принято 18 февраля 2020 года. Сдача объекта запланирована на 2022 год. Из отчетов по закупкам подсчитали, что почти 175 миллионов рублей требуется потратить на строительно-монтажные и пуско-накладочные нужды. Планируется постройка не только самого здания, но и вольеров для содержания собак, помещения для обслуживающего персонала, КПП и стоянку с гаражами.

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Источник: proural.info
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