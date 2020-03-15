В Башкирии запустили междугородний рейс из Стерлитамака в Уфу и обратно
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Государственный перевозчик «Башавтотранс» объявил о запуске междугороднего рейса из города Стерлитамак в Уфу и обратно. Новый рейс запущен в это воскресение, 15 марта.
Как сообщило ПАТП Стерлитамака, маршрут будет начинаться от площади «Колхозного рынка» в Стерлитамаке и заканчиваться уфимским Южным вокзалом.
На днях автопарк республики пополнился 40 новыми автобусами для обслуживания межмуниципальных маршрутов. Об этом в соцсетях сообщил Радий Хабиров.
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Источник:
sterlegrad.ru
Фото: transport.bashkortostan.ru
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