В Башкирии запустили междугородний рейс из Стерлитамака в Уфу и обратно

Государственный перевозчик «Башавтотранс» объявил о запуске междугороднего рейса из города Стерлитамак в Уфу и обратно. Новый рейс запущен в это воскресение, 15 марта.







Как сообщило ПАТП Стерлитамака, маршрут будет начинаться от площади «Колхозного рынка» в Стерлитамаке и заканчиваться уфимским Южным вокзалом.



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Фото: transport.bashkortostan.ru