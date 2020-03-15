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В Башкирии запустили междугородний рейс из Стерлитамака в Уфу и обратно

Добавлено: 15.03.20
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Рубрика: Экономика
Теги: Стерлитамакский район
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В Башкирии запустили междугородний рейс из Стерлитамака в Уфу и обратно

Государственный перевозчик «Башавтотранс» объявил о запуске междугороднего рейса из города Стерлитамак в Уфу и обратно. Новый рейс запущен в это воскресение, 15 марта.



Как сообщило ПАТП Стерлитамака, маршрут будет начинаться от площади «Колхозного рынка» в Стерлитамаке и заканчиваться уфимским Южным вокзалом.

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Если раньше с Колхозного рынка можно было добраться до Уфы исключительно на частных микроавтобусах, то теперь с промежуточной остановкой в уфимском аэропорту микроавтобусы «Форд» будут начинать свой путь с 5 утра и до 11 вечера.

На днях автопарк республики пополнился 40 новыми автобусами для обслуживания межмуниципальных маршрутов. Об этом в соцсетях сообщил Радий Хабиров.

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Источник: sterlegrad.ru
Фото: transport.bashkortostan.ru
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