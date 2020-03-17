В Башкирии запустят автобусные маршруты к 109 сёлам и деревням

Гостранс Башкирии вместе с муниципалитетами занимается формированием автобусной маршрутной сети от райцентров к 109 деревням и сёлам, где проживают свыше 500 человек.







Об этом 16 марта на «Транспортном часе» рассказал председатель комитета Тимур Мухаметьянов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Там, где маршруты не заинтересуют частников, рассмотрим возможность привлечения нашего государственного перевозчика», - подытожил Хабиров.