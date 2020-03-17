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В Башкирии запустят автобусные маршруты к 109 сёлам и деревням

Добавлено: 17.03.20
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Рубрика: Экономика
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В Башкирии запустят автобусные маршруты к 109 сёлам и деревням

Гостранс Башкирии вместе с муниципалитетами занимается формированием автобусной маршрутной сети от райцентров к 109 деревням и сёлам, где проживают свыше 500 человек.



Об этом 16 марта на «Транспортном часе» рассказал председатель комитета Тимур Мухаметьянов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Как отметил председатель гостранса, после уточнения маршрутов в муниципалитетах пройдут конкурсы на определение перевозчиков.

Глава республики Радий Хабиров, поручил ведомству отработать данную схему в трёх пилотных районах.
«Там, где маршруты не заинтересуют частников, рассмотрим возможность привлечения нашего государственного перевозчика», - подытожил Хабиров.
Напомним также, что Глава Башкирии Радий Хабиров на одном из оперативных совещаний в региональном кабмине раскритиковал работу республиканского Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству. В частности, руководитель РБ недоволен работой ведомства в сфере цифровизации ям.

Источник: ufa.aif.ru
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