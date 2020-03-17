В Башкирии запустят автобусные маршруты к 109 сёлам и деревням

Как отметил председатель гостранса, после уточнения маршрутов в муниципалитетах пройдут конкурсы на определение перевозчиков.
Глава республики Радий Хабиров, поручил ведомству отработать данную схему в трёх пилотных районах.
«Там, где маршруты не заинтересуют частников, рассмотрим возможность привлечения нашего государственного перевозчика», - подытожил Хабиров.
Напомним также, что Глава Башкирии Радий Хабиров на одном из оперативных совещаний в региональном кабмине раскритиковал работу республиканского Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству. В частности, руководитель РБ недоволен работой ведомства в сфере цифровизации ям.