В Аскинском районе появится ферма стоимостью 120 млн рублей

В правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров провел очередной «Инвестчас». На совещании гендиректор компании «XII лет Октября» Александр Виноградов представил проект животноводческой фермы в Аскинском районе.







Новое производство рассчитано на выращивание коров абердин-ангусской породы. Муниципальные власти уже выделили под пастбища, посевные площади и сенокосы 1,4 тысячи гектаров земли. Инвестор вложит в реализацию проекта 120 миллионов рублей с расчетом выхода на российский мясной рынок.

- Инвесторы в данных условиях будут выбирать надёжных партнёров, готовых предложить меры поддержки бизнесу. Этому нужно учиться, анализировать успешный российский и зарубежный опыт, - сказал он.