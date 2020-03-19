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В Аскинском районе появится ферма стоимостью 120 млн рублей

Добавлено: 19.03.20
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Рубрика: Экономика
Теги: Аскинский район
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В Аскинском районе появится ферма стоимостью 120 млн рублей

В правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров провел очередной «Инвестчас». На совещании гендиректор компании «XII лет Октября» Александр Виноградов представил проект животноводческой фермы в Аскинском районе.



Новое производство рассчитано на выращивание коров абердин-ангусской породы. Муниципальные власти уже выделили под пастбища, посевные площади и сенокосы 1,4 тысячи гектаров земли. Инвестор вложит в реализацию проекта 120 миллионов рублей с расчетом выхода на российский мясной рынок.

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Радий Хабиров отметил, что в условиях кризиса власти будут помогать экономике и рассматривать нынешнюю ситуацию не как кризис, а как возможности для развития.
- Инвесторы в данных условиях будут выбирать надёжных партнёров, готовых предложить меры поддержки бизнесу. Этому нужно учиться, анализировать успешный российский и зарубежный опыт, - сказал он.
В Стерлитамаке хотят построить изолятор временного содержания за 175 млн рублей. Сдача объекта запланирована на 2022 год.

Источник: ufa.mk.ru
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