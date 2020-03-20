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В Уфе испытают трамвай нового поколения

Добавлено: 20.03.20
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Рубрика: Экономика
Теги: Уфа
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В Уфе испытают трамвай нового поколения

На днях в Уфу доставят трамвай нового поколения. Машина 71-407 отгружена 18 марта от изготовителя с целью тестирования. Собирает подобные трамваи АО «Уралтрансмаш». Его прислали, чтобы на месте провести испытания в эксплуатационных условиях с пассажирами в течение 2 месяцев.



Такие трамваи являются выгодными и эффективными в условиях современных мегаполисов. Для них не требуется менять инфраструктуру городского электротранспорта, обеспечивая при этом комфортные перемещения маломобильных групп населения. Трамваи запущены в серийное производство в мае 2010 года. Машины показали себя отлично во многих городах России. Вагоны эффективно эксплуатируются в Екатеринбурге, Коломне, Казани, Санкт-Петербурге, других городах, проходят испытания с пассажирами в Омске и Череповце.

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Трамвай собран в соответствии со стандартами, принятыми по комфорту и безопасности для транспортных средств. Машина оснащена системой ГЛОНАСС для отслеживания каждого отдельного вагона. Имеется программа информирования пассажиров о времени ожидания в специальном приложении для смартфона. Салон очень комфортабельный, просторный, вместительный. Внутри предусмотрены антивандальные сиденья, системы громкой связи и визуального информирования об остановках, а также наружные громкоговорители для оповещения пассажиров.

Ранее мы сообщали о том, что главный архитектор города Уфы Олег Байдин заявил на встрече со СМИ, что трамваи станут главным общественным транспортом в городе.

Источник: cod02.ru
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