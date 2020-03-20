В Уфе испытают трамвай нового поколения

На днях в Уфу доставят трамвай нового поколения. Машина 71-407 отгружена 18 марта от изготовителя с целью тестирования. Собирает подобные трамваи АО «Уралтрансмаш». Его прислали, чтобы на месте провести испытания в эксплуатационных условиях с пассажирами в течение 2 месяцев.







Такие трамваи являются выгодными и эффективными в условиях современных мегаполисов. Для них не требуется менять инфраструктуру городского электротранспорта, обеспечивая при этом комфортные перемещения маломобильных групп населения. Трамваи запущены в серийное производство в мае 2010 года. Машины показали себя отлично во многих городах России. Вагоны эффективно эксплуатируются в Екатеринбурге, Коломне, Казани, Санкт-Петербурге, других городах, проходят испытания с пассажирами в Омске и Череповце.