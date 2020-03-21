В Башкирии не хватает людей, чтобы шить медицинские маски

Как оказалось, острый дефицит наблюдается не только медицинских масок, но и людей, которые их вызвались шить. Швейное предприятие «Агидель» изъявило желание помочь республике и запустило пошив защиты от коронавируса из марли 17 марта.







Вот только справиться с большой нагрузкой, выяснилось, они не готовы. Об этом стало известно сегодня, 21 марта. Теперь они срочно ищут портних, чтобы выполнять поставленную задачу, а это, на минуточку, изготовление полутора миллионов штук.

— Нам нужны швеи, но толковые. Создаем вторую смену, нужны еще 15 человек, а вообще, чем больше — тем лучше, — говорит начальник швейного цеха Светлана Утяшева. — Пока стране нужны маски, мы будем их шить. В день одна швея должна выполнять норму в 300 штук. Но зарплата будет зависеть от того, какой объем работы она выполнит.

— Сегодня к нам пришли 5 женщин, две из них практикуются, остальных на конкурсной основе мы отсеяли, мне не нужны те, кто будет тормозить процесс, — объяснила Утяшева.