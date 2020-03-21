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В Башкирии не хватает людей, чтобы шить медицинские маски

Добавлено: 21.03.20
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Рубрика: Экономика
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии не хватает людей, чтобы шить медицинские маски

Как оказалось, острый дефицит наблюдается не только медицинских масок, но и людей, которые их вызвались шить. Швейное предприятие «Агидель» изъявило желание помочь республике и запустило пошив защиты от коронавируса из марли 17 марта.



Вот только справиться с большой нагрузкой, выяснилось, они не готовы. Об этом стало известно сегодня, 21 марта. Теперь они срочно ищут портних, чтобы выполнять поставленную задачу, а это, на минуточку, изготовление полутора миллионов штук.

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— Нам нужны швеи, но толковые. Создаем вторую смену, нужны еще 15 человек, а вообще, чем больше — тем лучше, — говорит начальник швейного цеха Светлана Утяшева. — Пока стране нужны маски, мы будем их шить. В день одна швея должна выполнять норму в 300 штук. Но зарплата будет зависеть от того, какой объем работы она выполнит.
Сейчас, добавляет технолог, на производстве делают более 4 тысяч средств защиты, но планируют дойти до 10. И это вручную!
— Сегодня к нам пришли 5 женщин, две из них практикуются, остальных на конкурсной основе мы отсеяли, мне не нужны те, кто будет тормозить процесс, — объяснила Утяшева.
Ранее мы сообщали о том, что уфимская блогерша отказалась от карантина после поездки в Таиланд

Источник: ufa1.ru
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