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В Башкирии будет сформировано пять противоразмывных поездов

Добавлено: 23.03.20
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Рубрика: Экономика
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В Башкирии будет сформировано пять противоразмывных поездов

В период весеннего половодья в Башкирском регионе Куйбышевской магистрали будет сформировано пять противоразмывных поездов: на станциях Аксаково, Дема, Аша, Стерлитамак и Белорецк. Техника и экипажи будут нести круглосуточное дежурство на всем протяжении паводкового периода, и, в случае необходимости, выезжать на опасные участки пути.



Согласно прогнозу метеорологов, в текущем году уровень воды на территории Башкирского региона может превысить свои средние значения. В связи с этим помимо формирования противоразмывных поездов был проведен целый ряд мероприятий, направленных на подготовку к предстоящему паводку. Железнодорожниками были определены наиболее опасные участки пути, и проведены дополнительные укрепления насыпей и верхнего строения пути. На данных участках ведется круглосуточное дежурство.

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Кроме того, проверены и взяты под особый контроль восемь плотин, расположенных в непосредственной близости от железной дороги, все они готовы к пропуску талых вод.
На протяжении двух месяцев в регионе проводилась очистка от снега и льда: расчищено более 264 километров кюветов, 164 километра водоотводных канав, 314 мостов и 605 водопропускных труб. В рамках подготовки к паводку на территории Ашинской дистанции пути были проведены учения по отработке оперативных действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций. В них принимали участие 48 сотрудников дистанции, восстановительный поезд станции Аша, а также противоразмывный поезд.

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Источник: proural.info
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