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Коронавирус ударит по бюджету Башкирии

Добавлено: 23.03.20
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Рубрика: Экономика
Теги: коронавирус в башкирии
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Коронавирус ударит по бюджету Башкирии

Сегодня, 23 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров сообщил, что из-за угрозы коронавируса, которая потребовала мобилизовать все ресурсы, бюджет республики на 2020 года будет подвергнут пересмотру.



Эта мера связана с тем, что возникли непредвиденные ранее расходы на профилактику и лечение пациентов с подозрением на коронавирус и подготовку к нашествию заболевания в Башкирию. Средства также понадобились на поддержку экономики.

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В связи с этим будет приостановлено возведение ряда социальных объектов. Радий Хабиров попросил глав муниципалитетов отнестись с пониманием к создавшееся ситуации.
- Кризис – не время унывать. Это время для возможностей, которые нас ждут. Вирус приходят и уходят, а экономика остается, как и движение вперед, - отметил глава региона.
При этом он призвал не прекращать инвестчасы и встречаться с инвесторами.

Министр экономического развития РБ Рустам Муратов уточнил также, что уже создана комиссия по повышению устойчивости развития экономики и готовится план срочных мероприятий для господдержки экономики. В частности, будет пересмотрена Республиканская адресная инвестпрограмма.

Источник: mkset.ru
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