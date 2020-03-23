«Он нам не шериф»: В Мишкинском районе разгорается конфликт бизнеса с чиновником
В Мишкинском районе Башкирии разгорается конфликт между бизнесом и замглавы администрации Динаром Муртазиным. Недавно чиновник представил доклад, который, как ожидали предприниматели, продемонстрирует благоприятные условия для инвесторов и местного бизнеса. Однако отчет вызвал противоречивую реакцию бизнес-сообщества, сообщает издание «АиФ-Уфа».
Кому помогает власть?
В докладе чиновник признался, что снижается количество поставляемого мяса в образовательные учреждения. Доля упала с 55% в январе до 40%. Один из участников мероприятия предположил, что это произошло из-за того, что было дано поручение отделу образования заключить договор с удобным для администрации поставщиком, и от этого пострадали местные производители.
Откуда такой доход?
В ходе беседы выяснилось также, что накануне Нового года Динар Муртазин, проработавший на этой должности только несколько месяцев (институт бизнес-шерифов был введен в Башкирии в ноябре 2019 года - прим.ред.), получил выплату в размере 500 тысяч рублей.
Когда в республике вводился институт заместителей глав районов и городов по поддержке предпринимателей или бизнес – шерифов, глава Башкирии Радий Хабиров неоднократно подчёркивал, что эти люди должны быть «рукопожатны» в бизнес-сообществе и не друзья глав администраций.
Однако Динар Муртазин признался корреспонденту «АиФ-Уфа», что до этого он не занимался предпринимательской деятельностью и с нынешним главой района Павлом Трапезниковым у него были только «деловые отношения».
Дело на миллионы
Таких денег у неё не оказалось, ей сказали, что можно взять кредит. Кроме того, выяснилось, что этот объект недвижимости находится в залоге у «Россельхозбанка». Покупательнице обещали, что её деньги пойдут на его уплату, а затем она станет собственницей здания. Сергей Кисмеришкин всячески подчёркивал, что он знаком с управляющим местным отделением этого банка Павлом Трапезниковым. А Динар Муртазин уговаривал её подключить родственников для получения займов. Они были получены, на общую сумму почти шесть миллионов рублей, частями передавались Сергею Кисмеришкину. Кроме того, ей навязали аренду ещё ряда магазинов. Но потом выяснилось, что она должна ещё и рассчитываться за их коммунальные долги. Женщина шла на все, считая это временными трудностями и надеясь в недалёком будущем стать собственницей этих помещений. В последствии чтобы вылезти из долгов Алевтине Айкашевой пришлось даже продать автомобиль.
Прозрение наступило в марте 2018 года, когда судебные приставы стали арестовывать имущество ПО «Чураевское». Оказалось, что Сергей Кисмеришкин давно имел запрет на регистрационные действия с этой недвижимостью из-за его большой задолженности перед налоговой службой. Он перестал отвечать на звонки. Поняв, что её обманули, предпринимательница обратилась с заявлением в правоохранительные органы.
Общую сумму ущерба она оценивает в 7,2 млн рублей. С 4 июля 2019 дело находится в следкоме Башкирии.