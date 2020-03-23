«Он нам не шериф»: В Мишкинском районе разгорается конфликт бизнеса с чиновником

В Мишкинском районе Башкирии разгорается конфликт между бизнесом и замглавы администрации Динаром Муртазиным. Недавно чиновник представил доклад, который, как ожидали предприниматели, продемонстрирует благоприятные условия для инвесторов и местного бизнеса. Однако отчет вызвал противоречивую реакцию бизнес-сообщества, сообщает издание «АиФ-Уфа».







Кому помогает власть?

В докладе чиновник признался, что снижается количество поставляемого мяса в образовательные учреждения. Доля упала с 55% в январе до 40%. Один из участников мероприятия предположил, что это произошло из-за того, что было дано поручение отделу образования заключить договор с удобным для администрации поставщиком, и от этого пострадали местные производители.

- По вашим отчётам, мы миллиардеры, но на самом деле это нищий район, у которого ничего нет, - отметил он.

- Не вините законы, кто хочет, тот работает, - возмутился муниципальный парламентарий.

- А как же шесть миллионов, которые выделили двум гражданам, они работают сегодня? – спросила предпринимательница Алевтина Айкашева.

- У них есть на реализацию программы 18 месяцев, закупили технику и скот, - ответил чиновник.

- Этот вопрос относится к компетенции работодателя, - пояснил он.

«Раньше он работал юристом, - сообщила нам Алевтина Айкашева. – Помогал, не безвозмездно, получать кредиты в местном отделении «Россельхозбанка», которым руководил нынешний глава района».









Депутат Мишкинского сельсовета Юрий Александров поинтересовался какая ситуация в районе в плане поддержки малого и среднего предпринимательства.В ответ прозвучало, что 66 предприятий закрыто, 59 открыто. Что это связано с изменениями в федеральном законодательстве. Прирост наблюдается за счёт открытия колхозно-фермерских хозяйств (КФХ).У чиновника поинтересовались, сколько жителей получили деньги на развитие бизнеса, и кто из них реально работает сегодня. Сколько родственников чиновников создали КФХ, и как они сегодня работают. По версии Динара Муртазина, в прошлом году никто такой поддержки не получал.В ходе беседы выяснилось также, что накануне Нового года Динар Муртазин, проработавший на этой должности только несколько месяцев (институт бизнес-шерифов был введен в Башкирии в ноябре 2019 года - прим.ред.), получил выплату в размере 500 тысяч рублей.Депутат местной администрации заявил, что в райсовете с этим фактом будут разбираться и если нужно подключат прокуратуру.Когда в республике вводился институт заместителей глав районов и городов по поддержке предпринимателей или бизнес – шерифов, глава Башкирии Радий Хабиров неоднократно подчёркивал, что эти люди должны быть «рукопожатны» в бизнес-сообществе и не друзья глав администраций.Однако Динар Муртазин признался корреспонденту «АиФ-Уфа», что до этого он не занимался предпринимательской деятельностью и с нынешним главой района Павлом Трапезниковым у него были только «деловые отношения».Она рассказала, что в своё время заключила с Динаром Муртазиным договор об оказании последним юридических услуг. Летом 2017 года решила купить деревянное здание под магазин в селе Чураево. Муртазин уговорил женщину за 4 млн рублей приобрести другое, кирпичное строение принадлежавшее ПО «Чураевское», руководителем которого являлся некий Сергей Кисмерешкин.Таких денег у неё не оказалось, ей сказали, что можно взять кредит. Кроме того, выяснилось, что этот объект недвижимости находится в залоге у «Россельхозбанка». Покупательнице обещали, что её деньги пойдут на его уплату, а затем она станет собственницей здания. Сергей Кисмеришкин всячески подчёркивал, что он знаком с управляющим местным отделением этого банка Павлом Трапезниковым. А Динар Муртазин уговаривал её подключить родственников для получения займов. Они были получены, на общую сумму почти шесть миллионов рублей, частями передавались Сергею Кисмеришкину. Кроме того, ей навязали аренду ещё ряда магазинов. Но потом выяснилось, что она должна ещё и рассчитываться за их коммунальные долги. Женщина шла на все, считая это временными трудностями и надеясь в недалёком будущем стать собственницей этих помещений. В последствии чтобы вылезти из долгов Алевтине Айкашевой пришлось даже продать автомобиль.

Прозрение наступило в марте 2018 года, когда судебные приставы стали арестовывать имущество ПО «Чураевское». Оказалось, что Сергей Кисмеришкин давно имел запрет на регистрационные действия с этой недвижимостью из-за его большой задолженности перед налоговой службой. Он перестал отвечать на звонки. Поняв, что её обманули, предпринимательница обратилась с заявлением в правоохранительные органы.



Общую сумму ущерба она оценивает в 7,2 млн рублей. С 4 июля 2019 дело находится в следкоме Башкирии.

«Все сроки вышли, непонятно, почему тянут», - посетовала Айкашева.

На запрос «АиФ-Уфа» в следкоме Башкирии сообщили, материалы проверки поступили из органов внутренних дел в 2020 году. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.