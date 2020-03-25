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В Башкирии фабрика «Ишимбайский трикотаж» приступила к производству медицинских масок

Добавлено: 25.03.20
Просмотров: 83
Рубрика: Экономика
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии фабрика «Ишимбайский трикотаж» приступила к производству медицинских масок

В Башкирии швейная фабрика «Ишимбайский трикотаж» освоило производство многоразовых медицинских масок. Как сообщает правительство республики, мастера швейного цеха изготовляют 7 тысяч изделий в день. 



В сообщении говорится, что количество масок может увеличиться до 15 тысяч в сутки в случае роста спроса на них. Отмечается, что с началом пошива масок режим работы мастеров не изменился. 

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Двухслойные маски из мягкого трикотажа отшивают в двух цветах - черном и белом. Стоимость одной маски составляет 30 рублей. Основными заказчиками являются предприятия и организации Ишимбая и соседних городов, а также заказы поступают из Подмосковья, Кабардино-Балкарии и других регионов России. 

Готовые изделия можно стирать, кипятить и гладить. При этом стоит помнить, что их, как и одноразовые маски, нужно носить не более двух часов - по прошествии этого времени трикотажную маску следует продезинфицировать. 

Напомним, жители возмутились тем, как в Салавате обрабатывают трамваи. Фотографией сотрудника, одетого в дождевик и обмотанного полотенцем, распространяется в соцсетях

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Источник: gorobzor.ru
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