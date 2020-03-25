В Башкирии фабрика «Ишимбайский трикотаж» приступила к производству медицинских масок

Двухслойные маски из мягкого трикотажа отшивают в двух цветах - черном и белом. Стоимость одной маски составляет 30 рублей. Основными заказчиками являются предприятия и организации Ишимбая и соседних городов, а также заказы поступают из Подмосковья, Кабардино-Балкарии и других регионов России.
Готовые изделия можно стирать, кипятить и гладить. При этом стоит помнить, что их, как и одноразовые маски, нужно носить не более двух часов - по прошествии этого времени трикотажную маску следует продезинфицировать.