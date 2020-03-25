В Башкирии фабрика «Ишимбайский трикотаж» приступила к производству медицинских масок

В Башкирии швейная фабрика «Ишимбайский трикотаж» освоило производство многоразовых медицинских масок. Как сообщает правительство республики, мастера швейного цеха изготовляют 7 тысяч изделий в день.







В сообщении говорится, что количество масок может увеличиться до 15 тысяч в сутки в случае роста спроса на них. Отмечается, что с началом пошива масок режим работы мастеров не изменился.



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