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В Башкирии муниципальным властям поручено сократить расходы бюджетов «до минимальных нужд»

Добавлено: 26.03.20
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Рубрика: Экономика
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В Башкирии муниципальным властям поручено сократить расходы бюджетов «до минимальных нужд»

Муниципальным властям в Башкирии поручено сократить расходы бюджетов «до минимальных нужд». Поручение отдал сегодня на оперативном совещании глава региона Радий Хабиров.



Он призвал местные власти отказаться от всех расходов, которые не являются срочными, и «формировать резервы».

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«Уверен, в бюджете каждого муниципалитета есть, условно говоря, закупка костюмов для муниципального ансамбля или оркестра или, например, ремонт фасада ЗАГСа. Забудьте об этом. Только самые необходимые нужды»,— заявил он. В первую очередь, будут остановлены строительные проекты, например, программа 16 бассейнов. «Придется потерпеть»,— отметил глава и добавил, что бюджет республики тоже пересматривается.
«Мы входим в одну из самых острых фаз и нам бесконечно надо продумать, что мы будем делать»,— сказал он.— Мы готовим резервы для сложных времен: прежде всего, для социальной поддержки, для поддержки экономики. Потому что если рухнет экономика, мы забудем о каких-либо мерах и о стройке надолго».

Источник: www.kommersant.ru
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