Хабиров рассказал, как планируется удержать экономику республики "на плаву"
Сегодня, 27 марта, в правительстве Башкирии состоялся брифинг по вопросам поддержки экономики в условиях кризиса. Встреча прошла за председательством Главы республики Радия Хабирова. Правительство разработало меры, где ключевые акценты расставлены на обнулении аренды, обнулении или снижении налога на имущество, снижении до максимального УСН (упрощенная система налогообложения) и ЕНВД (единый подход на вмененный доход). Подробнее об этом рассказал Глава Башкирии Радий Хабиров.
— Нас беспокоит состояние экономики. Чтобы меры были точечными и адресными, мы провели ряд консультаций. В первую очередь закладываем поддержку в субъекты малого и среднего предпринимательства и наиболее пострадавшие сектора экономика – гостиничный и туристический бизнес, общепит, культурно-массовая сфера и спорт – всего 13 отраслей, — отметил Радий Хабиров.