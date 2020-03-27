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Хабиров рассказал, как планируется удержать экономику республики "на плаву"

Добавлено: 27.03.20
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Рубрика: Экономика
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Хабиров рассказал, как планируется удержать экономику республики "на плаву"

Сегодня, 27 марта, в правительстве Башкирии состоялся брифинг по вопросам поддержки экономики в условиях кризиса. Встреча прошла за председательством Главы республики Радия Хабирова. Правительство разработало меры, где ключевые акценты расставлены на обнулении аренды, обнулении или снижении налога на имущество, снижении до максимального УСН (упрощенная система налогообложения) и ЕНВД (единый подход на вмененный доход). Подробнее об этом рассказал Глава Башкирии Радий Хабиров.



— Нас беспокоит состояние экономики. Чтобы меры были точечными и адресными, мы провели ряд консультаций. В первую очередь закладываем поддержку в субъекты малого и среднего предпринимательства и наиболее пострадавшие сектора экономика – гостиничный и туристический бизнес, общепит, культурно-массовая сфера и спорт – всего 13 отраслей, — отметил Радий Хабиров.

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Работа будет вестись по 3 направлениям, однако комплекс мер может меняться в зависимости от ситуации. Кроме федеральных мер на уровне республике планируется снижение налогового бремени по упрощенной системе налогообложения. Как отметил Глава Башкирии, многие предприниматели просили об этом. Главы муниципалитетов должны рассмотреть возможность освобождения на время карантина малого бизнеса от платежей по аренде муниципальной собственности. Конечно же, будут сделаны все усилия, чтобы не остановились и крупные предприятия. Региональная поддержка обойдется бюджету в 15 миллиардов рублей.

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Источник: proural.info
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