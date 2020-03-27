В Уфе приступили к испытаниям нового трамвая из Екатеринбурга

Cегодня в Уфе начались эксплуатационные испытания нового частично низкопольного трамвая модели 71-407 производства АО «Уралтрансмаш» (г. Екатеринбург). В столицу его привезли 20 марта.







В тесном сотрудничестве с представителями завода-изготовителя, трамвай был адаптирован и подготовлен к выходу на маршрут по улицам Уфы. В течение ближайших двух месяцев трамвай будет проходить тестирование. Все пожелания, отклики и предложения можно оставить на сайте МУЭТ г. Уфы.









Для удобства пассажиров и улучшения качества транспортного обслуживания жителей в Южной части Уфы новый трамвай начнет курсировать с 30 марта.Трамвай соответствует всем требованиям действующих стандартов безопасности и комфорта, а также оборудован системой ГЛОНАСС для контроля за перемещениями каждого вагона и информировании пассажиров о графике движения подвижного состава. В вагоне предусмотрены антивандальные сиденья, системы кондиционирования, громкой связи и визуального информирования об остановках, наружные громкоговорители для оповещения пассажиров. Действует система видеонаблюдения как внутри, так и снаружи, а также видеорегистратор для общего контроля и предотвращения травмоопасных ситуаций, противоправных действий и ДТП.Максимально увеличены размеры боковых окон салона, дополнительно оснащённых сдвижными форточками. Стёкла салона имеют тонировку. В зоне задней двери организована просторная площадка для размещения крупногабаритного багажа. У средней двери, в зоне низкого уровня пола, выполнена накопительная площадка для установки детских и инвалидных колясок.

После завершения испытаний специалисты МУЭТ г.Уфы, а также жители и гости города смогут по достоинству оценить все возможности нового трамвая и с учетом общественного мнения можно будет объективно планировать и развивать городской электротранспорт г.Уфы.



Напомним, договорённость о проведении эксплуатационных испытаний была достигнута ранее в ходе рабочей встречи представителей Администрации Уфы, МУЭТ города и АО «Уралтрансмаш».

Источник: администрация Уфы

Фото: администрация Уфы