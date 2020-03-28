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Правительство Башкирии подготовит «план Б» на случай ухудшения ситуации в экономике

Добавлено: 28.03.20
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Рубрика: Экономика
Теги: коронавирус в башкирии
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Правительство Башкирии подготовит «план Б» на случай ухудшения ситуации в экономике

Последствия снижения цен на нефть и девальвации рубля для Башкирии (бюджет региона более чем на 70% зависит от поступлений предприятий ТЭК, в том числе «Башнефти») будут более ощутимы, чем для других регионов, сообщил первый вице-премьер республики Андрей Назаров.



«К сожалению, мы оказались в эпицентре (событий) из-за цены на нефть, так как это коснется финансовых доходов бюджета. Поэтому в уме держим второй пакет мер поддержки, с одной стороны, и пакет ограничений для себя, с другой, если если пойдет по наихудшему сценарию»,— отметил он.

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До мировой эпидемии коронавируса и кризиса власти региона ставили для себя «простой, нормальный вызов: развивать республику более высокими темпами, чем другие субъекты России».
«Все растут на 5 процентов в год, мы — на 10. И мы понимали, что нам это по плечу,— отметил Андрей Назаров.— Но после этого появился коронавирус, который по сути сметает всю предыдущую повестку до неузнаваемости, к этому добавляется резкое снижение цены на нефть. Причем мгновенно. Все. Нет старой повестки, нет прежних решений, которые мы могли планировать два три года. Поэтому сегодня наша задача — максимально защитить граждан, чтобы никто не умер, и второе — спасти экономику. Нам надо, чтобы люди выжили, чтобы экономика выжила».
«Мы достаточно готовы, достаточно стабильны. Мы, в общем, надеемся, что справимся и выйдем с минимальными потерями»,— заключил вице-премьер.
Ранее сообщалось, что администрация Уфы обратилась к горожанам с официальным обращением в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Источник: www.kommersant.ru
Фото: gtrk.tv
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