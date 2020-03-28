Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии городские и междугородние автобусы «Башавтотранса» станут ходить реже

В Башкирии городские и междугородние автобусы «Башавтотранса» станут ходить реже

Добавлено: 28.03.20
Просмотров: 0
Рубрика: Экономика
Теги: коронавирус в башкирии
Комментарии (0)
В Башкирии городские и междугородние автобусы «Башавтотранса» станут ходить реже

В ближайшую неделю (как минимум) автобусы «Башавтотранса» будут ходить реже. Как рассказал сегодня, 27 марта, заместитель генерального директора Сергей Паскин, предприятие переводят в режим работы выходного дня.



— Следующую неделю объявили выходной для всей страны. Это значит, пассажиропоток значительно уменьшится. Мы пока не знаем, какое количество людей по-прежнему будет ездить на работу, поэтому утреннее расписание в городах Башкирии останется прежним. А вот днем и вечером автобусы всю неделю будут выходить на рейс по расписанию, которое у нас действует в выходные дни, — объяснил Сергей Александрович.

Правительство Башкирии подготовит «план Б» на случай ухудшения ситуации в экономике

Читайте также:

Правительство Башкирии подготовит «план Б» на случай ухудшения ситуации в экономике
Что касается пригородных и междугородних автобусов, то окончательное расписание для них пока не утвердили. Пока ясно только то, что и эти рейсы сократят.
— Скорее всего, мы будем выпускать машины исходя из фактического наполнения. Сейчас говорить о каких-то окончательных решениях рано, просчитать обстановку заранее сложно, будем принимать решение исходя из фактической ситуации. То есть уже вечером в понедельник или во вторник, — добавил Паскин.
Представитель «Башавтотранса» порекомендовал пассажирам уточнять все вопросы по поводу движения автобусов по телефону горячей линии предприятия: +7 (347) 262–66–62.

Источник: ufa1.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

«Башавтотрансу» не хватает водителей маршруток в Уфе
Общество
«Башавтотрансу» не хватает водителей маршруток в Уфе
Автобусы "Башавтотранса" будут работать в две смены
Общество
Автобусы "Башавтотранса" будут работать в две смены
В Уфе обстреляли пассажирский автобус компании Яндекс
Происшествия
В Уфе обстреляли пассажирский автобус компании Яндекс
Радий Хабиров поручил организовать автобусы "Башавтотранса" из Акъяра до Уфы
Политика
Радий Хабиров поручил организовать автобусы "Башавтотранса" из Акъяра до Уфы
В Стерлитамаке водители «Башавтотранса» устроили забастовку
Общество
В Стерлитамаке водители «Башавтотранса» устроили забастовку
В Башкирии ГУП «Башавтотранс» открывает движение автобусов для садоводов
Общество
В Башкирии ГУП «Башавтотранс» открывает движение автобусов для садоводов
В Башкирии в школы поступят 35 новых автобусов
Образование
В Башкирии в школы поступят 35 новых автобусов
Мэр Уфы отчитал подчиненных за то, что автобусы в городе ходят не по графику
Политика
Мэр Уфы отчитал подчиненных за то, что автобусы в городе ходят не по графику
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: