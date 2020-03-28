В Башкирии городские и междугородние автобусы «Башавтотранса» станут ходить реже

В ближайшую неделю (как минимум) автобусы «Башавтотранса» будут ходить реже. Как рассказал сегодня, 27 марта, заместитель генерального директора Сергей Паскин, предприятие переводят в режим работы выходного дня.







— Следующую неделю объявили выходной для всей страны. Это значит, пассажиропоток значительно уменьшится. Мы пока не знаем, какое количество людей по-прежнему будет ездить на работу, поэтому утреннее расписание в городах Башкирии останется прежним. А вот днем и вечером автобусы всю неделю будут выходить на рейс по расписанию, которое у нас действует в выходные дни, — объяснил Сергей Александрович.

— Скорее всего, мы будем выпускать машины исходя из фактического наполнения. Сейчас говорить о каких-то окончательных решениях рано, просчитать обстановку заранее сложно, будем принимать решение исходя из фактической ситуации. То есть уже вечером в понедельник или во вторник, — добавил Паскин.

Что касается пригородных и междугородних автобусов, то окончательное расписание для них пока не утвердили. Пока ясно только то, что и эти рейсы сократят.Представитель «Башавтотранса» порекомендовал пассажирам уточнять все вопросы по поводу движения автобусов по телефону горячей линии предприятия: +7 (347) 262–66–62.