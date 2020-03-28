Стало известно, кто получит повышенное пособие по безработице
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25 марта во время обращения к россиянам из-за ситуации с коронавирусом Путин предложил повысить максимальный размер пособия по безработице до уровня МРОТ. В Башкирии с учетом уральского коэффициента оно составит почти 14 тысяч рублей в месяц.
Как рассказали в центре занятости Уфы, после этого к ним пришли люди с соответствующими вопросами. Пришлось объяснять им, что повышенное пособие не получат те, кто уже стоял на учете, а «новые» безработные и указ заработает с апреля.
— для граждан, имеющих трудовой стаж НЕ менее полугода на момент обращения: первые 3 месяца пособие по безработице назначается в размере 75% от среднемесячной заработной платы за последние 3 месяца, следующие 3 месяца – 60%;
— для граждан предпенсионного возраста (от пяти лет до наступления пенсионного возраста) первые 3 месяца назначается в размере 75% от среднемесячной заработной платы за последние 3 месяца, следующие 4 месяца – 60%, в дальнейшем – 45% (5 месяцев);
— для граждан, имеющих трудовой стаж менее полугода отношений на момент обращения в центр занятости или ранее не работавших, пособие по безработице назначается в минимальном размере (1725 рублей);
На всякий случай телефон центра занятности Уфы: +7 (347) 251-51-55, сайт: http://ufa.bashzan.ru/
Источник: Башинформ
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