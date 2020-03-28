Стало известно, кто получит повышенное пособие по безработице

25 марта во время обращения к россиянам из-за ситуации с коронавирусом Путин предложил повысить максимальный размер пособия по безработице до уровня МРОТ. В Башкирии с учетом уральского коэффициента оно составит почти 14 тысяч рублей в месяц.







Как рассказали в центре занятости Уфы, после этого к ним пришли люди с соответствующими вопросами. Пришлось объяснять им, что повышенное пособие не получат те, кто уже стоял на учете, а «новые» безработные и указ заработает с апреля.

Источник: Башинформ