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В Башкирии начали шить защитные комбинезоны

Добавлено: 28.03.20
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Рубрика: Экономика
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии начали шить защитные комбинезоны

В Башкирии начато производство защитных комбинезонов из-за неблагополучной ситуации по коронавирусу. Об этом сообщает региональное министерство промышленности и энергетики.



Шить защитные костюмы будут на трех предприятиях - «Искож», «Магеллан» и MadyArt. Приобретено необходимое сырье для 5000 комбинезонов - полипропиленовое нетканое полотно, изготовленное по технологии «спанбонд». Отшита пилотная партия на 250 единиц.

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Первые 50 комбинезонов переданы в МВД по республике. Также планируются поставки в «Башавтотранс» и в уфимский аэропорт.

Напомним, власти региона докладывают также о производстве защитных масок. По данным правительства республики, на 25 марта в Башкирии имелось 105 тысяч масок. В четверг, 26 марта, должно была поступить еще из 418 тысяч штук. Между тем, жители региона в социальных сетях продолжают сообщать об отсутствии масок в аптеках. 

Напомним, что в Башкирии швейная фабрика «Ишимбайский трикотаж» освоило производство многоразовых медицинских масок. Как сообщает правительство республики, мастера швейного цеха изготовляют 7 тысяч изделий в день. 

Источник: ufa.aif.ru
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