В Башкирии начали шить защитные комбинезоны

В Башкирии начато производство защитных комбинезонов из-за неблагополучной ситуации по коронавирусу. Об этом сообщает региональное министерство промышленности и энергетики.







Шить защитные костюмы будут на трех предприятиях - «Искож», «Магеллан» и MadyArt. Приобретено необходимое сырье для 5000 комбинезонов - полипропиленовое нетканое полотно, изготовленное по технологии «спанбонд». Отшита пилотная партия на 250 единиц.