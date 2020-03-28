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Хабиров посетил площадку строительства новой инфекционной больницы

Добавлено: 28.03.20
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Рубрика: Экономика
Теги: коронавирус в башкирии
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Хабиров посетил площадку строительства новой инфекционной больницы

В Уфе приступили к строительству новой инфекционной больницы. Как уже сообщалось ранее, медучреждение будет предназначаться для пациентов с подозрением на коронавирус. Больницу поручено построить в самые короткие сроки.



В своих соцсетях глава региона показал фото с места строительства. Площадку Радий Хабиров посетил лично. Ранее на стройке побывал первый вице-премьер Андрей Назаров.

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Радий Хабиров также сообщил в соцсетях, что сроки строительства удивят. К строительству приступили 25 марта. Сейчас, судя по фото, на площадке работает несколько единиц спецтехники.
Объект будет представлять собой одноэтажный комплекс из быстровозводимых модульных конструкций. Он включит в себя 80 боксов круглосуточного пребывания, в том числе 62 одноместных и 18 реанимационных. В отдельных зданиях планируется разместить общежитие для сотрудников, площадку для обработки санитарного транспорта, очистные сооружения и резервные источники питания, котельную и кислородную станцию.

Два инфекционных отделения оснастят мельцеровскими боксами с выходом на улицу или в коридор с двумя шлюзами и санитарными узлами, а все помещения – автономной вентиляцией с системой очистки воздуха и централизованной системой подачи воздуха.


По словам руководителя проекта Дмитрия Дудко, выбранное проектное решение позволит в случае необходимости практически без стоимостных потерь перенести объект на любое другое место. А после окончания эпидемии коронавируса всё оборудование можно использовать в любом другом госпитале. Кроме того, использование модульных конструкций даст возможность в случае форс-мажорной ситуации расширить инфекционный центр.

Напомним, что в Сибае продавец, зараженный коронавирусом, торговал мясом. Оказалось, что он ездил за рубеж, однако по возвращении не самоизолировался.

Источник: bash.news
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