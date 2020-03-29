Как власти Башкирии поддержат бизнес в условиях распространения коронавирусной инфекции

Глава Башкирии Радий Хабиров озвучил комплекс мер по повышению устойчивости экономики Башкирии в условиях распространения коронавирусной инфекции. Субъекты малого и среднего бизнеса получат поддержку. Всего на эти цели предусмотрено 15 млрд рублей.







В частности, предприниматели, попавшие под удар карантинных мероприятий — это предприятия, занятые в производстве изделий народных художественных промыслов; гостиницы и прочие места для временного и краткосрочного проживания; рестораны и службы доставки продуктов питания предприятия общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий и прочим видам организации питания; кинотеатры, туристические агентства, туроператоры, организаторы выставок и конференций; занятые в дополнительном образовании детей и взрослых; санатории; спортивные учреждения и предприятия по организации отдыха и развлечений могут рассчитывать на снижение налоговой и арендной нагрузки.









Дополнительно к федеральным мерам (отсрочка налоговых платежей (кроме НДС) на полгода; сокращение страховых взносов), в Башкирии разработали региональные.Освобождение на 2020 год от уплаты налога на имущество организацийСнижение на 2020 год налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения «доходы» до 1% и с объектом налогообложения «доходы за вычетом расходов» до 5% для налогоплательщиковАдминистрациям районов и городов рекомендовано рассмотреть возможность снижения значения корректирующего коэффициента К2, применяемого для исчисления единого налога на вмененный доход, до 0,005 и снижения (освобождения от уплаты) земельного налога.В Башкирии будет создан механизм освобождения от налога на имущество организаций, предоставляющих офисные, торговые, складские и производственные помещения в аренду субъектам малого предпринимательства. Налог будет отменен при условии отсрочки платежей для арендатора на период распространения новой коронавирусной инфекции, а также снижении арендной платы не менее чем на 50% по договорам, заключенным до 1 января 2020 годаБизнесменов, находящихся в реестре субъектов малого и среднего бизнеса, освободят от уплаты платежей за аренду государственного и муниципального имущества на период распространения новой коронавирусной инфекции.Докапитализация фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) для рефинансирования займов субъектов МСП. Также будут докапитализированы микрофинансовые организации для этих же целей.В Башкирии создадут региональную факторинговую компанию для выкупа задолженности торговых сетей и государственных корпораций перед субъектами малого предпринимательства (капитализация 100 млн рублей)Введен мораторий на проведение проверок в отношении субъектов предпринимательской деятельности, за исключением случаев, связанных с обеспечением безопасности жизнедеятельности граждан, предупреждения чрезвычайных ситуаций, а также наложении штрафов.Банкам рекомендовано реструктуризовать предоставленные кредиты и займыЧасть затрат семейных предприятий будет субсидирована.Предприятиям, реализующим приоритетные инвестиционные проекты, будет компенсирована курсовая разница при покупке необходимого технологического оборудования. Выплаты будут производиться в случае сохранения графика реализации проекта.

Гранты для приложений по «удаленке»

IT-компаниям будет предоставлен грант на разработку цифровых приложений в сфере дополнительного образования, интернет-торговли, онлайн развлечений и других аналогичных направлений деятельности.



Все о мерах поддержки МСП в условиях распространения коронавируса можно узнать по «горячей линии» центра «Мой бизнес» 8 (347) 224-99-99. Ежедневно, с 9 часов до 21.00





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Фото: ufaved.info