В Башкирии работодатель заставил уволиться 800 сотрудников после объявления нерабочей недели

В Башкирии работодатель заставил 800 сотрудников уволиться по собственному желанию после объявления в стране нерабочей недели, сообщила на оперативном совещании в правительстве министр семьи, труда и социальной защиты региона Ленара Иванова.



«Был просто взрыв звонков на телефоны министерства труда после обращения Владимира Путина. Мы опубликовали рекомендации о применении указа об объявлении нерабочей недели. Мы узнали об одном отличившемся нашем работодателе. Он заставил 800 работников написать заявление об увольнении по собственному желанию. Естественно, будут большие вопросы», — отметила Ленара Иванова.