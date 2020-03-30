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В Башкирии работодатель заставил уволиться 800 сотрудников после объявления нерабочей недели

Добавлено: 30.03.20
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Рубрика: Экономика
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии работодатель заставил уволиться 800 сотрудников после объявления нерабочей недели

В Башкирии работодатель заставил 800 сотрудников уволиться по собственному желанию после объявления в стране нерабочей недели, сообщила на оперативном совещании в правительстве министр семьи, труда и социальной защиты региона Ленара Иванова.

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«Был просто взрыв звонков на телефоны министерства труда после обращения Владимира Путина. Мы опубликовали рекомендации о применении указа об объявлении нерабочей недели. Мы узнали об одном отличившемся нашем работодателе. Он заставил 800 работников написать заявление об увольнении по собственному желанию. Естественно, будут большие вопросы», — отметила Ленара Иванова.

Источник: gtrk.tv
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