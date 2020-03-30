Стал известен максимальный размер пособия по безработице в Башкирии

Увеличенное пособие по безработице начнут выплачивать с апреля 2020 года. По указу президента России гражданам, вынужденно оставшимся без заработной платы, будет оказана усиленная поддержка.







Ранее самый больший размер выплат составлял восемь тысяч рублей. Это меньше прожиточного минимума, равного 12,13 тысячам рублей. Теперь размер пособия увеличен в полтора раза и дорос до минимальной оплаты труда.

— В ближайшее время мы внесем необходимые изменения в нормативную базу и граждане, оставшиеся без работы, смогут получать до 12, 13 тысяч рублей, — заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

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До этой же суммы выросло пособие для граждан предпенсионного возраста. Максимальная величина выплат ранее была 11,28 тысяч рублей.