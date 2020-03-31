В Уфе из-за угрозы коронавируса закрылись 40% от общего числа предприятий
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С 28 марта в Уфе из-за ужесточения режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса полностью закрылись 3119 точек торговли, общепита и услуг – это почти 40% от общего числа предприятий (8100).
Об этом на еженедельной оперативке в мэрии рассказала замначальника управления потребительского рынка Эльвира Матвеева.
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Что касается точек общепита – ресторанов, кафе и бистро, – то здесь по собственной инициативе закрылись 275 заведений из 763. 44 предоставляют услуги по доставке приготовленной еды.
Бытовое обслуживание в городе обеспечивали 2310 предприятий. Закрылись 1285. Продолжают работать бюро ритуальных услуг, швейные мастерские и станции техобслуживания.
Напомним, сегодня утром, 31 марта, в уфимский роддом №3, перепрофилированный под инфекционное отделение для женщин с COVID-19, были доставлены три беременные горожанки.
Источник:
www.ufa.kp.ru
Фото: tver.kp.ru
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