В Уфе из-за угрозы коронавируса закрылись 40% от общего числа предприятий

С 28 марта в Уфе из-за ужесточения режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса полностью закрылись 3119 точек торговли, общепита и услуг – это почти 40% от общего числа предприятий (8100).







Об этом на еженедельной оперативке в мэрии рассказала замначальника управления потребительского рынка Эльвира Матвеева.

Фото: tver.kp.ru