Главы администраций районов Башкирии пересмотрят бюджет из-за коронавируса
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Глава Башкирии Радий Хабиров попросил глав районов пересмотреть бюджет из-за коронавируса. Деньги должны быть направлены на решение проблем, которые связаны с борьбой с инфекцией. Об этом чиновник рассказал сегодня, 31 марта, на брифинге:
— Какие-то статьи [расходов] нужно убрать, без тех, которых выживем. Оставить самое необходимое.
— Где-то пособия помогут.Еще он попросил решить проблему с безработицей, поскольку людям нужно на что-то жить в это время. А также помочь и предприятиям, которые закрылись временно из-за коронавируса.
Источник:
ufa1.ru
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