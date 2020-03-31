Главы администраций районов Башкирии пересмотрят бюджет из-за коронавируса

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил глав районов пересмотреть бюджет из-за коронавируса. Деньги должны быть направлены на решение проблем, которые связаны с борьбой с инфекцией. Об этом чиновник рассказал сегодня, 31 марта, на брифинге:







— Какие-то статьи [расходов] нужно убрать, без тех, которых выживем. Оставить самое необходимое.

— Где-то пособия помогут.

Некоторые граждане, привел в пример Радий Хабиров, зарабатывали не много, а сейчас ушли на самоизоляцию и остались без копейки:Еще он попросил решить проблему с безработицей, поскольку людям нужно на что-то жить в это время. А также помочь и предприятиям, которые закрылись временно из-за коронавируса.