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Главы администраций районов Башкирии пересмотрят бюджет из-за коронавируса

Добавлено: 31.03.20
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Рубрика: Экономика
Теги: коронавирус в башкирии
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Главы администраций районов Башкирии пересмотрят бюджет из-за коронавируса

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил глав районов пересмотреть бюджет из-за коронавируса. Деньги должны быть направлены на решение проблем, которые связаны с борьбой с инфекцией. Об этом чиновник рассказал сегодня, 31 марта, на брифинге:



— Какие-то статьи [расходов] нужно убрать, без тех, которых выживем. Оставить самое необходимое.

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Некоторые граждане, привел в пример Радий Хабиров, зарабатывали не много, а сейчас ушли на самоизоляцию и остались без копейки:
— Где-то пособия помогут.
Еще он попросил решить проблему с безработицей, поскольку людям нужно на что-то жить в это время. А также помочь и предприятиям, которые закрылись временно из-за коронавируса.

Источник: ufa1.ru
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