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В Башкирии из-за коронавируса безработными могут остаться десятки тысяч человек

Добавлено: 31.03.20
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Рубрика: Экономика
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии из-за коронавируса безработными могут остаться десятки тысяч человек

Сегодня, 31 марта, на совещании в правительстве Глава Башкирии Радий Хабиров назвал самую страшную проблему во время экономического кризиса – безработица.



В данный момент Министерство семьи, труда и социальной защиты населения осуществляет еженедельный мониторинг за 400 предприятиями, где работают 170 тысяч человек. С 26 марта ведомство отслеживает деятельность 22 системообразующих предприятий ежедневно. Как отметила Ленара Иванова, на данный момент кризис не привел к увольнениям. Число рядовое – покинуло должности чуть более 3 тысяч человек. В связи с этим министр призвала всех чиновников вести мониторинг в отношении всех трудящихся. Новые антикризисные меры будут разработаны к 9 апреля.

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— Одна из главных и страшных проблем, которая уже сейчас начинает на нас накатываться, – это безработица. Исчисляться она будет тысячами, десятками тысяч людей, — сказал Глава Башкирии. — Оперативно разрабатывайте программу по занятости. В 2008 году помните кризис? Сейчас бьет по всем! Мы должны дать ответ на каждый запрос, каждую отрасль экономики. Я абсолютно уверен, что те люди, которые работали и получали маленькую зарплату, ушли в режим самоизоляции без копейки в кармане!
Напомним, что во время действия в Башкирии режима самоизоляции полицейские продолжат патрулирование парков, улиц и скверов города

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Источник: proural.info
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