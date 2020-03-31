В Башкирию поступит партия марли для пошива 4 млн медицинских масок

В республике открылся пошив защитных масок. Основные поставки марли для индивидуальных средств защиты совершаются из Иванова и Подмосковья. Однако производители Башкирии обратились за марлей в соседние страны.





Министр промышленности Башкирии Александр Шельдяев на брифинге 31 марта сообщил, что были оформлены поставки марли из Узбекистана. Фабрики, выпускающие марлю в России, сейчас находятся в загруженном состоянии. Чтобы не оставаться без материалов и продолжать пошив хлопчатобумажных и бязевых защитных масок, проводились переговоры с Узбекистаном.