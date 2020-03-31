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В Башкирию поступит партия марли для пошива 4 млн медицинских масок

Добавлено: 31.03.20
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Рубрика: Экономика
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирию поступит партия марли для пошива 4 млн медицинских масок

В республике открылся пошив защитных масок. Основные поставки марли для индивидуальных средств защиты совершаются из Иванова и Подмосковья. Однако производители Башкирии обратились за марлей в соседние страны.



Министр промышленности Башкирии Александр Шельдяев на брифинге 31 марта сообщил, что были оформлены поставки марли из Узбекистана. Фабрики, выпускающие марлю в России, сейчас находятся в загруженном состоянии. Чтобы не оставаться без материалов и продолжать пошив хлопчатобумажных и бязевых защитных масок, проводились переговоры с Узбекистаном.

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После разрешения вопроса с финансированием в республику поступит фура с марлей. Такого количества материалов хватит на 4 миллиона масок. Сейчас в Башкирии ощущается острая нехватка индивидуальных средств защиты.

Напомним, что Глава республики Радий Хабиров сообщил, где больше всего ожидается заражений в республике.

Источник: bash.news
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