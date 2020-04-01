В Башкирии рассказали о сумме максимального размера пособия по безработице и кто ее сможет получить

В России из-за пандемии коронавируса было принято решение увеличить максимальный размер пособия по безработице. Об этом в своем телеобращении заявил президент страны Владимир Путин. Теперь максимальное пособие приравнено к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).







В Башкирии, с учетом уральского коэффициента, эта сумма достигает почти 14 тысяч рублей. В Минтруде республики разъяснили порядок получения пособия. Как оказалось, не все могут рассчитывать на максимальный размер пособия. По словам министра труда, семьи и социальной защиты населения Ленары Ивановой, процесс назначения пособия «крайне индивидуален».









На сегодняшний день минимальный размер пособия в республике составляет 1725 рублей, максимальный с 30 марта текущего года — 13949,5 рубля. Размер пособия, который будет получать гражданин, оставшийся без работы, рассчитывается индивидуально, исходя из размера среднемесячной заработной платы за последние три месяца и количества недель, которые он отработал за последний год. Если человек работал не менее 26 недель, и заработная плата у него была не менее 25 тысяч рублей, он может рассчитывать на максимальное пособие.В течение первых трех месяцев размер пособия составил 75% от средней белой заработной платы за последние три месяца, но не более максимального размера пособия — 13949,5 рубля.

На размер пособия влияет также основание увольнения. Если гражданина уволили за нарушение трудовой дисциплины, ему назначат минимальное пособие.



Напомним также, что мэр Кумертау Олег Фролов сообщил, что в республике зарегистрирован еще один случай заболевания коронавирусом. По его словам, новый заболевший также находится в Кумертау. К текущему моменту в городе уже два больных коронавирусом.