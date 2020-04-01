В Башкирии рассказали о сумме максимального размера пособия по безработице и кто ее сможет получить
В России из-за пандемии коронавируса было принято решение увеличить максимальный размер пособия по безработице. Об этом в своем телеобращении заявил президент страны Владимир Путин. Теперь максимальное пособие приравнено к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).
В Башкирии, с учетом уральского коэффициента, эта сумма достигает почти 14 тысяч рублей. В Минтруде республики разъяснили порядок получения пособия. Как оказалось, не все могут рассчитывать на максимальный размер пособия. По словам министра труда, семьи и социальной защиты населения Ленары Ивановой, процесс назначения пособия «крайне индивидуален».
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В течение первых трех месяцев размер пособия составил 75% от средней белой заработной платы за последние три месяца, но не более максимального размера пособия — 13949,5 рубля.
На размер пособия влияет также основание увольнения. Если гражданина уволили за нарушение трудовой дисциплины, ему назначат минимальное пособие.
Напомним также, что мэр Кумертау Олег Фролов сообщил, что в республике зарегистрирован еще один случай заболевания коронавирусом. По его словам, новый заболевший также находится в Кумертау. К текущему моменту в городе уже два больных коронавирусом.