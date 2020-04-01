Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии рассказали о сумме максимального размера пособия по безработице и кто ее сможет получить

В Башкирии рассказали о сумме максимального размера пособия по безработице и кто ее сможет получить

Добавлено: 01.04.20
Просмотров: 45
Рубрика: Экономика
Комментарии (0)
В Башкирии рассказали о сумме максимального размера пособия по безработице и кто ее сможет получить

В России из-за пандемии коронавируса было принято решение увеличить максимальный размер пособия по безработице. Об этом в своем телеобращении заявил президент страны Владимир Путин. Теперь максимальное пособие приравнено к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).



В Башкирии, с учетом уральского коэффициента,  эта сумма достигает почти 14 тысяч рублей. В Минтруде республики разъяснили порядок получения пособия. Как оказалось, не все могут рассчитывать на максимальный размер пособия. По словам министра труда, семьи и социальной защиты населения Ленары Ивановой, процесс назначения пособия «крайне индивидуален».

Гострудинспекция Башкирии рассказала, куда обращаться если нарушаются права во время кризиса

Читайте также:

Гострудинспекция Башкирии рассказала, куда обращаться если нарушаются права во время кризиса
На сегодняшний день минимальный размер пособия в республике составляет 1725 рублей, максимальный с 30 марта текущего года — 13949,5 рубля. Размер пособия, который будет получать гражданин, оставшийся без работы, рассчитывается индивидуально, исходя из размера среднемесячной заработной платы за последние три месяца и количества недель, которые он отработал за последний год. Если человек работал не менее 26 недель, и заработная плата у него была не менее 25 тысяч рублей, он может рассчитывать на максимальное пособие.

В течение первых трех месяцев размер пособия составил 75% от средней белой заработной платы за последние три месяца, но не более максимального размера пособия — 13949,5 рубля.


На размер пособия влияет также основание увольнения. Если гражданина уволили за нарушение трудовой дисциплины, ему назначат минимальное пособие.

Напомним также, что мэр Кумертау Олег Фролов сообщил, что в республике зарегистрирован еще один случай заболевания коронавирусом. По его словам, новый заболевший также находится в Кумертау. К текущему моменту в городе уже два больных коронавирусом. 

Источник: bash.news
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

Стало известно, кто получит повышенное пособие по безработице
Экономика
Стало известно, кто получит повышенное пособие по безработице
В России увеличится размер пособия для беременных
Общество
В России увеличится размер пособия для беременных
В Башкирии размер пособия по безработице составил в апреле 5 909 рублей
Экономика
В Башкирии размер пособия по безработице составил в апреле 5 909 рублей
Размер пособия по безработице в Башкирии составил 5 804 рубля
Экономика
Размер пособия по безработице в Башкирии составил 5 804 рубля
В Башкирии с начала 2019 года максимальный размер пособия по безработице составит составит 9200 рублей
Экономика
В Башкирии с начала 2019 года максимальный размер пособия по безработице составит составит 9200 рублей
Пособие по уходу за ребенком с начала 2019 года составит 26 тысяч рублей
Экономика
Пособие по уходу за ребенком с начала 2019 года составит 26 тысяч рублей
В Башкирии проиндексированы пособия семьям с детьми
Общество
В Башкирии проиндексированы пособия семьям с детьми
Размер декретных для работающих россиянок вырастет до 282 тысяч рублей
Общество
Размер декретных для работающих россиянок вырастет до 282 тысяч рублей
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: