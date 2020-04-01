В Салаватском районе запустили производство колбасы

Кооператив начал работу с выпуска мясных полуфабрикатов, затем было приобретено коптильное оборудование. Сейчас предприятие приступило к выпуску краковской колбасы по классической рецептуре. Мясо кооператорам поставляют местные производители, продукция реализуется через магазины Салаватского района.
В планах – производство еще нескольких видов полукопченых колбас, а также мясных деликатесов.
Добавим, что с 2018 года в республике создано 224 сельскохозяйственных потребительских кооператива. Поддержка из республиканского бюджета составила 600 млн рублей, общая стоимость проектов – 690,9 млн рублей.
Работа идет в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».