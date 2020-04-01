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В Салаватском районе запустили производство колбасы

Добавлено: 01.04.20
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Рубрика: Экономика
Теги: Салаватский район
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В Салаватском районе запустили производство колбасы

В Башкирии открылся новый потребительский кооператив «Салаватский» в Малоязе. Кооператив создан на средства гранта по программе доходогенерирующих проектов.



Грант в размере 3 млн рублей выиграли молодые предприниматели Денис Юсупов и Константин Галанов. Общая стоимость проекта составила 3,3 млн рублей, из которых 300 тысяч – собственные средства.

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Кооператив начал работу с выпуска мясных полуфабрикатов, затем было приобретено коптильное оборудование. Сейчас предприятие приступило к выпуску краковской колбасы по классической рецептуре. Мясо кооператорам поставляют местные производители, продукция реализуется через магазины Салаватского района.

В планах – производство еще нескольких видов полукопченых колбас, а также мясных деликатесов.

Добавим, что с 2018 года в республике создано 224 сельскохозяйственных потребительских кооператива. Поддержка из республиканского бюджета составила 600 млн рублей, общая стоимость проектов – 690,9 млн рублей.

Работа идет в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Источник: gorobzor.ru
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