В Салаватском районе запустили производство колбасы

В Башкирии открылся новый потребительский кооператив «Салаватский» в Малоязе. Кооператив создан на средства гранта по программе доходогенерирующих проектов.







Грант в размере 3 млн рублей выиграли молодые предприниматели Денис Юсупов и Константин Галанов. Общая стоимость проекта составила 3,3 млн рублей, из которых 300 тысяч – собственные средства.