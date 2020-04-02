В Башкирии работодателей просят оперативно подать сведения о своих работниках

Работодателей Башкирии просят оперативно подать сведения о своих работниках. Предприятия срочно должны зарегистрироваться на портале «Работа в России». На сегодняшний день только более 20 процентов предприятий РБ зарегистрировали свои компании.







Заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Фанур Шайхисламов обратился к ним в связи со сложившейся в период эпидемии коронавируса кризисной ситуацией:

«Уважаемые работодатели! Благодарю вас, за то, что с понимаем относитесь к введенным ограничительным мерам. Часть ваших работников перешли на удаленную работу, часть продолжает трудиться. В связи с режимом «полной самоизоляции» сегодня нам необходимо понимание объективной ситуации на рынке труда. Для этого на Портале «Работа в России» организован дистанционный сбор информации от работодателей о численности работников (их изменении), режиме занятости, в том числе о работе на «удаленке». Минтрудом России планируется разработка мер поддержки занятости на предприятиях страны. Эти меры будут реализованы на основании сведений, предоставленных работодателями на Портале «Работа в России». Обращаюсь ко всем работодателям республики оперативно подать сведения о работниках через этот портал (вне зависимости от наличия или отсутствия высвобождения или неполной занятости)».



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Подробную информацию о порядке подачи сведений можете получить на сайте﻿ Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.