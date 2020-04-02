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Новая инфекционная больница в Уфе обойдется бюджету в 1,7 млрд рублей

Добавлено: 02.04.20
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Рубрика: Экономика
Теги: коронавирус в башкирии
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Новая инфекционная больница в Уфе обойдется бюджету в 1,7 млрд рублей

Временный инфекционный госпиталь, строительство которого началось в селе Зубово под Уфой, обойдется бюджету республики в 1,7 — 1,8 млрд руб., сообщил "Ъ-Уфа" собеседник в госкомстрое республики. В эту стоимость включено строительство и оборудование объекта «под ключ». Без оборудования стоимость объекта оценивается в 970 млн руб., сообщили в правительстве республики.



Предполагается, что одноэтажная быстровозводимая конструкция по методу «шведской плиты», с теплым каркасом, обшивкой сэндвич-панелями, площадью 16 тыс. кв. м, будет построена на фундаменте к июню. «Сооружение капитальное, но статус у него будет временный. Это фактически конструктор, который позже можно будет разобрать и, например, отвезти в какой-нибудь район и собрать фельдшерско-акушерский пункт»,— отметил собеседник.

Хабиров посетил площадку строительства новой инфекционной больницы

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Заказчиком объекта выступает Фонд развития жилищного строительства. Для ускорения процесса строительство и прохождение экспертизы объекта ведутся одновременно.

Неделю назад глава Башкирии Радий Хабиров сообщал журналистам о другой схеме строительства госпиталя: что объект будет построен инвестором, а республика позже его выкупит. По информации главы, весь комплекс инфекционной больницы может быть построен в течение нескольких лет — для этого зарезервирована территория площадью 14 га. «Будет несколько зданий, очень большой объект. А потом весь комплекс (инфекционной больницы №4.— "Ъ-Уфа"), который расположен на Карла Маркса, туда переведем»,— отмечал он.

Оператором проекта выбрана компания «Проектстройкомплекс» предпринимателя Дмитрия Дудко, которая вела реконструкцию международного терминала уфимского аэропорта. Господин Дудко комментировать условия участия в проекте отказался.

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Источник: www.kommersant.ru
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