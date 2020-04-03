В Башкирии торговые сети выступили с предложением об обнулении торговой наценки на товары первой необходимости

Сегодня, 3 апреля, на внеочередном совещании в правительстве Башкирии председатель госкомитета республики по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев сообщил о результатах мониторинга цен и наличия товаров в магазинах.







Он заявил, что несколько крупных торговых сетей выступили с предложением об обнулении торговой наценки на товары первой необходимости. Планируется, что каждая сеть составит для себя такой индивидуальный список – данная инициатива будет проработана до конца недели.

«Серьезного изменения цен на товары первой необходимости не наблюдается. Товарный остаток в связи с изменением спроса - порядка 51-54 дней, по данным ритейла», - отметил он.



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