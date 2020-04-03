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В Башкирии торговые сети выступили с предложением об обнулении торговой наценки на товары первой необходимости

Добавлено: 03.04.20
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Рубрика: Экономика
Теги: коронавирус в башкирии
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В Башкирии торговые сети выступили с предложением об обнулении торговой наценки на товары первой необходимости

Сегодня, 3 апреля, на внеочередном совещании в правительстве Башкирии председатель госкомитета республики по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев сообщил о результатах мониторинга цен и наличия товаров в магазинах.



Он заявил, что несколько крупных торговых сетей выступили с предложением об обнулении торговой наценки на товары первой необходимости. Планируется, что каждая сеть составит для себя такой индивидуальный список – данная инициатива будет проработана до конца недели.

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Алексей Гусев также рассказал, что на сегодняшний день в магазинах наблюдается незначительное повышение цен на товары: сахар, лук репчатый и хозяйственное мыло. Снизились же цены на рис, бакалейные товары и товары для детей.
«Серьезного изменения цен на товары первой необходимости не наблюдается. Товарный остаток в связи с изменением спроса - порядка 51-54 дней, по данным ритейла», - отметил он.
Председатель госкомитета отчитался и о контроле продажи алкоголя. За последние два дня из 5,5 тысяч лицензиатов новый указ главы нарушили 74 точки – с ними, сказал Гусев, будут «прорабатывать отдельно».

Напомним, Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об ограничении продажи алкоголя. Согласно документу, реализация спиртного ограничена с 18:00 до 10:00 часов. Запрет также распространяется на пивные, рестораны и кафе. 
 
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Источник: gorobzor.ru
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