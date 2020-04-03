Башкирия получит из бюджета страны 155 млн рублей для медиков, которые ведут борьбу с коронавирусом

«Новые стимулирующие выплаты выделены за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения коронавирусом», — сообщается в распоряжении председателя правительства РФ Михаила Мишустина.







Всего Минздраву РФ на эти средства было выделено 10,2 млрд рублей.



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Большее количество средств выделено на зарплату медикам Московской области — свыше 291 млн рублей, на втором месте по объему финансирования стоит Санкт-Петербург — туда будет направлено более 221 млн рублей. Третьим субъектом РФ по количеству денежных вливаний является Краснодарский край — регион получит 214 млн рублей. За ним следуют Свердловская область (более 164 млн рублей), Ростовская область (157 млн рублей), Республика Башкортостан (155 млн рублей), Челябинская область (128 млн рублей), Самарская область (124 млн рублей), Нижегородская область (121 млн рублей), Новосибирская область (109 млн рублей).Другие регионы Урала также получат выплаты. Пермскому краю выделят 103 млн рублей, Кургану — 33,3 млн рублей, в Тюменскую область будет направлено 59,3 млн рублей, Югра получит 63,2 млн рублей, Ямал — 21,6 млн рублей.