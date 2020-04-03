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В России ОСАГО разрешили оформлять без диагностической карты

Рубрика: Экономика
В России ОСАГО разрешили оформлять без диагностической карты

Центробанк разрешил страховщикам на время пандемии оформлять полисы ОСАГО без диагностических карт. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции.



«Банк России рекомендует заключать договоры ОСАГО в отсутствии диагностических карт, при условии их последующего предоставления страховщику», — заявила Набиуллина. Она уточнила, что предоставить диагностические карты нужно будет не позднее чем через месяц после того, как снимут ограничения.

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Фактически эта мера означает и временную отмену техосмотра, поскольку основным ограничением для тех водителей, кто его игнорирует, была невозможность приобрести полис ОСАГО. Автомобили, которые нуждаются в процедуре техосмотра, без полиса ОСАГО использовать запрещено.



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Источник: ura.news
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