В России ОСАГО разрешили оформлять без диагностической карты

Центробанк разрешил страховщикам на время пандемии оформлять полисы ОСАГО без диагностических карт. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции.







«Банк России рекомендует заключать договоры ОСАГО в отсутствии диагностических карт, при условии их последующего предоставления страховщику», — заявила Набиуллина. Она уточнила, что предоставить диагностические карты нужно будет не позднее чем через месяц после того, как снимут ограничения.

Фактически эта мера означает и временную отмену техосмотра, поскольку основным ограничением для тех водителей, кто его игнорирует, была невозможность приобрести полис ОСАГО. Автомобили, которые нуждаются в процедуре техосмотра, без полиса ОСАГО использовать запрещено.







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