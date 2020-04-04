Путин подписал указ о «кредитных каникулах» из-за коронавируса

Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для заемщиков, которые попали в трудную ситуацию из-за распространения коронавируса.







Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, получить отсрочку платежей смогут физические лица, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего бизнеса. Для этого нужно будет подать заявку до 30 сентября 2020 года.



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