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Путин подписал указ о «кредитных каникулах» из-за коронавируса

Рубрика: Экономика
Теги: коронавирус в башкирии
Путин подписал указ о «кредитных каникулах» из-за коронавируса

Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для заемщиков, которые попали в трудную ситуацию из-за распространения коронавируса.



Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, получить отсрочку платежей смогут физические лица, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего бизнеса. Для этого нужно будет подать заявку до 30 сентября 2020 года.

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В течение каникул банк не может начислять неустойку, штрафы или пени, предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, обращаться с требованием к поручителям или взыскать залог. Заемщик же вправе в любой момент времени досрочно погасить кредит.

Ранее такую рекомендацию озвучила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Кроме того, стало известно, что Башкирия получит из бюджета страны 155 млн рублей для медиков, которые ведут борьбу с коронавирусом 

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Источник: ufa1.ru
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