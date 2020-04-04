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«Аэрофлот» сократил количество рейсов из Москвы в Уфу

Рубрика: Экономика
Теги: Уфа
«Аэрофлот» сократил количество рейсов из Москвы в Уфу

Крупнейший перевозчик России «Аэрофлот» сокращает количество рейсов из Москвы в Уфу в три раза. Сегодня, 4 апреля, и завтра будут выполнены три рейса, а в последующие дни — с 6 по 10 апреля — всего по два рейса в день.



Если раньше «Аэрофлот» осуществлял 49 рейсов а неделю, то теперь их количество сократилось до 16.

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— Изменения связаны с падением спроса на внутренние авиаперевозки. Пассажирам будет предложено перебронирование на выполняемые, — отметили в компании.
С сегодняшнего дня отменено и международное сообщение, за границей остаются почти 400 жителей Башкирии. Радий Хабиров предложил помочь им рублем.

В Уфе показали, как будет выглядеть новая инфекционная больница. Архитектор из Челябинской обрасти Андрей Стариков разработал вместе с коллегами из Башкирии и Москвы дизайн инфекционной больницы, которую построят из-за угрозы коронавируса под Уфой.

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Источник: ufa1.ru
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