«Аэрофлот» сократил количество рейсов из Москвы в Уфу

Крупнейший перевозчик России «Аэрофлот» сокращает количество рейсов из Москвы в Уфу в три раза. Сегодня, 4 апреля, и завтра будут выполнены три рейса, а в последующие дни — с 6 по 10 апреля — всего по два рейса в день.







Если раньше «Аэрофлот» осуществлял 49 рейсов а неделю, то теперь их количество сократилось до 16.

— Изменения связаны с падением спроса на внутренние авиаперевозки. Пассажирам будет предложено перебронирование на выполняемые, — отметили в компании.

В Уфе показали,

как будет выглядеть

новая инфекционная больница. Архитектор из Челябинской обрасти Андрей Стариков разработал вместе с коллегами из Башкирии и Москвы дизайн инфекционной больницы, которую построят из-за угрозы коронавируса под Уфой.



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