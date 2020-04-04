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Стало известно, на какие льготы могут рассчитывать россияне и бизнес из-за карантина по коронавирусу

Рубрика: Экономика
Теги: коронавирус в башкирии
Стало известно, на какие льготы могут рассчитывать россияне и бизнес из-за карантина по коронавирусу

Карантин по коронавирурсу в России продлили до 1 мая. В связи с введением нерабочих дней правительство предусмотрело ряд мер по поддержке граждан страны и бизнеса, которые могут столкнуться с трудностями после снятия ограничений. Рассказываем, какие льготы получат россияне и предприниматели.



Что ввели для россиян
Минимальные выплаты по больничным для всех россиян из-за пандемии коронавируса увеличили до минимального размера оплаты труда (МРОТ) — 12 130 рублей. Ранее на них могли рассчитывать только люди с большим стажем (от восьми лет).

Также до размера МРОТ выросло максимальное пособие по безработице. До введения государством мер поддержки людей во время карантина оно составляло восемь тысяч рублей в месяц. Выплата за нахождение на больничном и пособие по безработице будут действовать с 1 апреля и до 31 декабря.

Из-за карантина все социальные пособия и льготы для россиян в ближайшие полгода продлят автоматически, никакие справки для этого не потребуются.

Для россиян, потерявших из-за карантина от 30% своего дохода, введены кредитные каникулы. Взять их можно на срок до шести месяцев. Попросить отсрочку по уплате либо уменьшить сумму платежа можно в любой момент, но сделать это нужно до 30 сентября. Чтобы оформить «каникулы», нужен документ, подтверждающий снижение доходов, предоставить его можно не сразу, на это дается 90 дней. В льготный период заемщикам не будут начислять пени и штрафы за просрочку кредита, также с них не будут требовать досрочных выплат.

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Для пенсионеров
Пенсионеры и жители Москвы старше 65 лет получили материальную помощь в размере четырех тысяч рублей. Выплаты также получат пенсионеры в Подмосковье, им полагается по три тысячи рублей. Половину суммы они уже получили, оставшиеся деньги им переведут 14 апреля.

Выплаты в размере двух тысяч рублей получат все жители Тюменской области старше 65 лет или имеющие хронические заболевания. В ХМАО пожилых людей обеспечат двухнедельным запасом продуктов первой необходимости.

Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла в связи с пандемией коронавируса получат выплаты к 75-летию Победы уже в апреле, до майских праздников. В частности, инвалиды и ветераны войны, бывшие узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, а также вдовы участников ВОВ получат по 75 тысяч рублей. Труженикам тыла выплатят по 50 тысяч рублей.

Для семей с детьми
Все российские семьи, имеющие право на маткапитал, с апреля в течение трех месяцев будут получать по пять тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет. Ранее на эти выплаты могли рассчитывать только семьи с низким доходом.

Малоимущие семьи с детьми от трех до семи лет смогут получить пособия в размере половины прожиточного минимума (примерно шесть тысяч рублей) уже в июне, а не с июля, как это предполагалось изначально.


Какие послабления получит бизнес
Для малого и среднего бизнеса, работающего в отраслях, где во время карантина сократилась выручка, на полгода ввели отсрочку по всем налогам, кроме НДС. Данную льготу, в частности, получат компании, работающие в сфере транспорта, культуры, развлечений, спорта, туризма и гостиничного бизнеса, общепита, а также бытовых услуг (химчистки, парикмахерские).

Также снизятся вдвое — с 30 до 15% — страховые взносы с зарплат. Эта мера коснется представителей малого и среднего бизнеса, которые платят сотрудникам зарплаты, превышающие МРОТ. Кредитные каникулы, аналогичные тем, что введены для всех россиян, получат и бизнесмены.


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Источник: ura.news
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