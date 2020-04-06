В Башкирии назвали 16 отраслей, которые получат максимальную поддержку

В список мер поддержки вошли освобождение от уплаты налогов на имущество организаций субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), адресная поддержка предпринимателей. снижение или полная отмена земельного налога.
С перечнем всех отраслей, которым будет оказана наибольшая поддержка в сложившихся условиях, а также со всеми мерами поддержки вы можете ознакомиться здесь.
Ранее сообщалось, что на поддержку МСП и предприятий из отраслей, попавших в зону риска из-за распространения инфекции, в бюджете Башкирии заложили 15 млрд рублей.