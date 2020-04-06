В Башкирии назвали 16 отраслей, которые получат максимальную поддержку

16 отраслей экономики Башкирии включены в перечень наиболее уязвимых в условиях распространения коронавируса. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации республики







В данный перечь включены работа ресторанов и доставки, деятельность общепита, туризм, работа парикмахерских и салонов красоты и др.

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В список мер поддержки вошли освобождение от уплаты налогов на имущество организаций субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), адресная поддержка предпринимателей. снижение или полная отмена земельного налога.С перечнем всех отраслей, которым будет оказана наибольшая поддержка в сложившихся условиях, а также со всеми мерами поддержки вы можете ознакомиться здесь.Ранее сообщалось, что на поддержку МСП и предприятий из отраслей, попавших в зону риска из-за распространения инфекции, в бюджете Башкирии заложили 15 млрд рублей.