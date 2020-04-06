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Правительство России утвердило максимальный долг для кредитных каникул

Рубрика: Экономика
Теги: коронавирус в башкирии
Правительство России утвердило максимальный долг для кредитных каникул

Сегодня правительство опубликовало документ, который устанавливает максимальный размер кредита, по которому можно оформить каникулы из-за коронавируса.



Согласно опубликованному на сайте кабмина постановлению, действовать оно начинает задним числом — со дня вступления в силу федерального закона, дополнением к которому является.

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Максимальные суммы кредитов, по которым могут быть предоставлены отсрочки:
  • потребительские кредиты физических лиц — 250 тысяч рублей;
  • потребительские кредиты ИП — 300 тысяч рублей;
  • потребительские кредиты физических лиц с лимитом — 100 тысяч рублей;
  • потребительские кредиты на авто с залогом — 600 тысяч рублей;
  • ипотека физических лиц — 1,5 миллиона рублей.
Оформить кредитные каникулы по новым правилам можно в случае, если доход за предыдущий месяц сократился на треть от среднемесячного дохода в 2019 году. Закон касается не только банковских кредитов, но и микрозаймов. При этом, чтобы получить кредитные каникулы, достаточно оформить заявку любым способом, в том числе по телефону, и предоставить документ о доходе. Для физлиц это будет справка 2-НДФЛ, а пакет документов для предпринимателей будет утвержден в ближайшее время. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков уточнил, что отказать в каникулах банк не может — за это его могут лишить лицензии.

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Источник: ufa1.ru
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