В России на 3% может повыситься цена на газ для населения
Федеральная антимонопольная служба России предложила на 3% повысить оптовые цены на газ для реализации населению. Проект приказа уже появился на официальном портале проектов правовых актов.
«Утвердить с 1 июля 2020 года новые оптовые цены на газ, добываемый ПАО „Газпром“ и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению», — говорится в документе.
Напомним, 16 отраслей экономики Башкирии включены в перечень наиболее уязвимых в условиях распространения коронавируса. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации республики
Источник:
ura.news
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