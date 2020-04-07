Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В России на 3% может повыситься цена на газ для населения

В России на 3% может повыситься цена на газ для населения

Рубрика: Экономика
В России на 3% может повыситься цена на газ для населения

Федеральная антимонопольная служба России предложила на 3% повысить оптовые цены на газ для реализации населению. Проект приказа уже появился на официальном портале проектов правовых актов.



«Утвердить с 1 июля 2020 года новые оптовые цены на газ, добываемый ПАО „Газпром“ и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению», — говорится в документе.

Правительство России утвердило максимальный долг для кредитных каникул

Читайте также:

Правительство России утвердило максимальный долг для кредитных каникул
Последний раз цены на газ в России повышали летом 2019 года. Тогда стоимость выросла на 1,4%.

Напомним, 16 отраслей экономики Башкирии включены в перечень наиболее уязвимых в условиях распространения коронавируса. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации республики

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ura.news
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

В Башкирии назвали 16 отраслей, которые получат максимальную поддержку
Экономика
В Башкирии назвали 16 отраслей, которые получат максимальную поддержку
МРОТ в России может составить 12 130 рублей
Экономика
МРОТ в России может составить 12 130 рублей
В России снизят стоимость жизненно важных препаратов
Политика
В России снизят стоимость жизненно важных препаратов
В России с 1 января 2020 года выросли цены на крепкий алкоголь
Потребитель
В России с 1 января 2020 года выросли цены на крепкий алкоголь
Минтруда опубликовало график праздничных дней в 2020 году
Общество
Минтруда опубликовало график праздничных дней в 2020 году
В России принят закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Человек и закон
В России принят закон об обязательной фотофиксации техосмотра
В Башкирии в начале января 2020 года повысится оплата за детсад
Экономика
В Башкирии в начале января 2020 года повысится оплата за детсад
В России с нового года повысится минимальная цена на водку
Потребитель
В России с нового года повысится минимальная цена на водку
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: