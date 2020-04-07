В России на 3% может повыситься цена на газ для населения

Федеральная антимонопольная служба России предложила на 3% повысить оптовые цены на газ для реализации населению. Проект приказа уже появился на официальном портале проектов правовых актов.







«Утвердить с 1 июля 2020 года новые оптовые цены на газ, добываемый ПАО „Газпром“ и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению», — говорится в документе.

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