В Башкирии расширили список организаций, которым разрешили работать в период самоизоляции

В Башкирии 974 организациям разрешили работать в период самоизоляции. Об этом рассказал сегодня, 7 апреля, на брифинге заместитель главы администрации Уфы Николай Фадеев.







— В этот перечень вошли строительные и ветеринарные организации, ритуальные салоны и химчистки, автосервисы, компании, которые обеспечивают республику запасными частями, комплектующими изделиями для автотранспортных средств и сельскохозяйственной техники. Организации, которые производят ткани, печатную продукцию для СМИ также будут работать. В список вошли и пункты выдачи интернет-заказов, компании, предоставляющие услуги по доставке, адвокатуре и нотариата, некоторые предприятия по поставке семян, лесопромышленный, топливно-энергетический комплекс и машиностроение, легкая промышленность, — отметил чиновник.

— Роспотребнадзор Башкирии за этим проследит. Если какая-то компания нарушит меры безопасности, работу там приостановят, а людей переведут на самоизоляцию, — подытожил Николай Фадеев.



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Фото: 1obl.ru