Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии расширили список организаций, которым разрешили работать в период самоизоляции

В Башкирии расширили список организаций, которым разрешили работать в период самоизоляции

Рубрика: Экономика
Теги: коронавирус в башкирии
В Башкирии расширили список организаций, которым разрешили работать в период самоизоляции

В Башкирии 974 организациям разрешили работать в период самоизоляции. Об этом рассказал сегодня, 7 апреля, на брифинге заместитель главы администрации Уфы Николай Фадеев.



— В этот перечень вошли строительные и ветеринарные организации, ритуальные салоны и химчистки, автосервисы, компании, которые обеспечивают республику запасными частями, комплектующими изделиями для автотранспортных средств и сельскохозяйственной техники. Организации, которые производят ткани, печатную продукцию для СМИ также будут работать. В список вошли и пункты выдачи интернет-заказов, компании, предоставляющие услуги по доставке, адвокатуре и нотариата, некоторые предприятия по поставке семян, лесопромышленный, топливно-энергетический комплекс и машиностроение, легкая промышленность, — отметил чиновник.

В Уфе приступят к дезинфекции территории Республиканской клинической больницы имени Куватова

Читайте также:

В Уфе приступят к дезинфекции территории Республиканской клинической больницы имени Куватова
В этих организациях, по его словам, требуется ввести жесткие меры безопасности, чтобы сотрудники не заразились коронавирусом.
— Роспотребнадзор Башкирии за этим проследит. Если какая-то компания нарушит меры безопасности, работу там приостановят, а людей переведут на самоизоляцию, — подытожил Николай Фадеев.
Напомним, первый заместитель премьер-министра правительства РБ Андрей Назаров написал в своих сетях о необходимости подготовки рабочих мест для сотрудников. То есть теперь вся ответственность за здоровье людей полностью ложится на плечи работодателя

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ufa1.ru
Фото: 1obl.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также

Вице-премьер Башкирии Назаров: "Ответственность за здоровье людей ложится на плечи работодателя"
Общество
Вице-премьер Башкирии Назаров: "Ответственность за здоровье людей ложится на плечи работодателя"
В Башкирии разрешили передвигаться на автомобиле
Общество
В Башкирии разрешили передвигаться на автомобиле
В Уфе начали закрывать детские сады
Образование
В Уфе начали закрывать детские сады
В Уфе на период действия режима всеобщей самоизоляции вводится пропускная система
Общество
В Уфе на период действия режима всеобщей самоизоляции вводится пропускная система
В Башкирии на время действия режима самоизоляции введут спецпропуска
Общество
В Башкирии на время действия режима самоизоляции введут спецпропуска
В России крупные магазины из-за коронавируса перестанут брать оплату наличными
Потребитель
В России крупные магазины из-за коронавируса перестанут брать оплату наличными
В Уфе более 200 человек нарушают режим самоизоляции
Здравоохранение
В Уфе более 200 человек нарушают режим самоизоляции
В России вышел закон разрешающий чиновникам работать удаленно
Человек и закон
В России вышел закон разрешающий чиновникам работать удаленно
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: