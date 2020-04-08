В Минтруда Башкирии рассказали, как оформить выплаты на детей с 3 до 7 лет

Сегодня, 8 апреля, в Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии рассказали, как оформить новый вид поддержки – ежемесячные выплаты для семей с детьми.







В сообщении говорится, что материальная поддержка распространяется на детей от 3 до 7 лет включительно (до достижения 8 лет). Выплаты положены семьям с низким доходом, критерием которого является прожиточный минимум на душу населения за второй квартал 2019 года – 9 тысяч 804 рубля. В Башкирии сумма поддержки на каждого ребенка составит 4 тысячи 894,5 рублей. Отмечается, что данная выплата не будет учитываться в составе доходов семьи.

«То есть, если в семье по состоянию на 1 января 2020 года был ребенок в возрасте от 3 до 7 лет, то семья получит деньги и за первые 5 месяцев 2020 года тоже. Если ребенку исполнилось три года в период с января по июнь, то семья получит доплату за время с момента достижения ребенком возраста 3 лет в 2020 году до назначения выплаты. Важно: выплата будет назначаться сразу на год», - объясняет пресс-служба ведомства.



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Подать заявление можно, начиная с 1 июня текущего года через портал Госуслуг. Независимо от даты его подачи в течение 2020 года соцвыплаты будут начисляться за полный период, начиная с января.Отмечается, что данная мера поддержки охватит 62 тысячи 683 ребенка в Башкирии, а общая сумма, выделенная на нее из бюджетов составит более 3,6 млрд рублей.