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В Башкирии безработные имеющие несовершеннолетних детей получат доплату

Рубрика: Экономика
В Башкирии безработные имеющие несовершеннолетних детей получат доплату

В Башкирии граждане, признанные безработными с 1 марта 2020 года получат выплату по верхней планке. В республике пособие по безработице составит с учетом уральского коэффициента 13 тысяч 949 рублей.



Кроме того, в случае, если в семье безработного есть несовершеннолетний ребенок, он также получит доплату в размере три тысячи рублей на каждого. Об этом сообщила заместитель премьер-министра правительства Башкирии, министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова на совещании в правительстве республики 9 апреля.

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По ее словам, в настоящее время на эту доплату претендуют около 90 тысяч детей, но с учетом объявленных Владимиром Путиным поправок, круг получателей существенно увеличится.

Сейчас в Минтруде ждут разъяснений, публикация законопроекта и постановления ожидается в ближайшие дни.

Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что для получения помощи необходимо встать на учет в службу занятости, и что особенно важно — сделать это дистанционно, через сайт службы занятости.

По словам Ленары Ивановой, в Башкирии уже 1000 человек воспользовались этой возможностью.

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Источник: www.bashinform.ru
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