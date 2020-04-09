В Башкирии безработные имеющие несовершеннолетних детей получат доплату

В Башкирии граждане, признанные безработными с 1 марта 2020 года получат выплату по верхней планке. В республике пособие по безработице составит с учетом уральского коэффициента 13 тысяч 949 рублей.
Кроме того, в случае, если в семье безработного есть несовершеннолетний ребенок, он также получит доплату в размере три тысячи рублей на каждого. Об этом сообщила заместитель премьер-министра правительства Башкирии, министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова на совещании в правительстве республики 9 апреля.